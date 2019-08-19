ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى يجوز للأرملة ترك بيت الزوجية في فترة العدة؟

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:11 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة المتوفَّى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد إن لم تكن آمنةً فيه، أو خافت الريبة، إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة.

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال «كنت متزوجة، وبعد 20 يومًا من زواجي توفي زوجي، وكنت أعيش معه في منزل العائلة، وكان يسكن معنا إخوته الشباب، ولهذا السبب تركت المنزل قبل أن أُتمَّ عِدَّتي. فهل عليَّ إثم؟ وما كفارة ذلك؟ وبالنسبة لقائمة الأثاث ومؤخر الصداق ما حقي الشرعي فيهما؟»

وأضافت: «أنه فيما يختص بقائمة الأثاث فإنها حقٌّ لكِ لا تدخل في تَرِكة زوجك أصلًا؛ لأنها من مقدَّم الصداق عُرفًا، وكذلك مؤخر الصداق هو حقٌّ لكِ يُعَدُّ دَيْنًا يؤخذ من التركة قبل توزيع الميراث».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسأل مستشار المفتي.. هل يجوز للأرملة ترك بيت الزوجية في فترة العدة

ترشيحاتنا

مقتل مصرى برصاص مجهولين فى الفلبين .. تفاصيل

بعد تكريمه .. نكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد

محنة كبيرة.. رسالة مؤثرة من رانيا يوسف بعد اعتزال اليسا الغناء

كارثة صحية.. المعهد القومي للتغذية يحذر من تناول فول عربات الشوارع.. فيديو

بعد قصة حب طويلة.. ذا روك يتزوج من حبيبته على جزر هاواى.. صور

أحمد موسى للمصريين: الخير جاي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم .. درة بإطلالة ملائكية من مسلسل بلا دليل

شاهد.. إطلالة راندا البحيري الجريئة بتوقيع مصممة الأزياء مى علام

بعد قصة حب طويلة.. ذا روك يتزوج من حبيبته على جزر هاواى.. صور