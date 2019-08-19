في يوم world photo day .. تعرف على مخترع التصوير بالعالم

يحتفل العالم بـيوم التصوير العالمي world photo day، الذي يصادف هذا العام 2019 الذكرى الـ180 على اختراع التصوير لأول مرة بالشكل المتعارف عليه في التاريخ، وذلك خروجًا عما كان يجري في الأزمنة السابقة التي كان يلجأ فيها البشر إلى رسم وجوه الأشخاص لتصويرهم.



كان السبب وراء ما صرنا نعرفه اليوم بشكل عادي عبر كاميرات الديجيتال والكاميرات بأجهزتنا المحمولة في تصوير كل ما نريد، المبتكر "لويس داجير" مع "جوزيف نيبس"، الفرنسيين اللذين أوجدا التصوير الفوتوغرافي، واللذان التقطا أول صورة في التاريخ بأول كاميرا بالعالم.



كانت البداية في عام 1839، عندما خرج لويس داجير في فرنسا وأعلن للمسئولين أنه اخترع اختراعًا غير مسبوق، وأطلق عليه اسم "نظام داجير".



وسجل الفرنسي براءة اختراعه في 19 أغسطس من عام 1839، وقامت الحكومة الفرنسية بشراء براءة الاختراع، واعتبرت داجير"بطلًا قوميًا.



وبعد مرور 171 عامًا على هذا الاختراع الذي غيّر شكل العالم، وتحديدًا خلال العام 2010، تم الاحتفال لأول مرة باليوم العالمي للتصوير، بعد أن اتفق عدد من المنظمات والمؤسسات العالمية على تحديد يوم 19 أغسطس يومًا لداجير واختراعه للبشرية.



واليوم 19 أغسطس 2019، يكمل الاختراع عامه الـ180، والذي تواصل نحوه الشركات العالمية عملها على صقل هذا الاختراع وتطويره كل يوم.