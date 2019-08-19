ليفربول يغرد على القمة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية

انتهت مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد نهاية المباراة الأخيرة بالجولة بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بالتعادل الإيجابي 1-1.
وجاءت نتائج الجولة الثانية من المسابقة كالتالي :-
آرسنال 2-1 بيرنلي
أستون فيلا 1-2 بورنموث
إيفرتون 1-0 واتفورد
ساوثهامتون 1-2 ليفربول
نوريتش سيتي 3-1 نيوكاسل يونايتد
برايتون 1-1 وست هام يونايتد
مانشستر سيتي 2-2 توتنهام
شيفيلد يونايتد 1-0 كريستال بالاس
تشيلسي 1-1 ليستر سيتى
وولفرهامبتون 1-1 مانشستر يونايتد
جدير بالذكر ان المباريات أقيمت على ملاعب الاندية المذكورة أولا فى إطار الجولة الثانية للمسابقة .
وجاء ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم كالتالي :
1-
وجاءت نتائج الجولة الثانية من المسابقة كالتالي :-
آرسنال 2-1 بيرنلي
أستون فيلا 1-2 بورنموث
إيفرتون 1-0 واتفورد
ساوثهامتون 1-2 ليفربول
نوريتش سيتي 3-1 نيوكاسل يونايتد
برايتون 1-1 وست هام يونايتد
مانشستر سيتي 2-2 توتنهام
شيفيلد يونايتد 1-0 كريستال بالاس
تشيلسي 1-1 ليستر سيتى
وولفرهامبتون 1-1 مانشستر يونايتد
جدير بالذكر ان المباريات أقيمت على ملاعب الاندية المذكورة أولا فى إطار الجولة الثانية للمسابقة .
وجاء ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم كالتالي :
1-