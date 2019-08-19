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رياضة

ليفربول يغرد على القمة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:11 م
ليفربول
ليفربول
محمد رشاد
انتهت مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد نهاية المباراة الأخيرة بالجولة بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاءت نتائج الجولة الثانية من المسابقة كالتالي :-
آرسنال 2-1 بيرنلي

أستون فيلا 1-2 بورنموث

إيفرتون 1-0 واتفورد

ساوثهامتون 1-2 ليفربول

نوريتش سيتي 3-1 نيوكاسل يونايتد

برايتون 1-1 وست هام يونايتد

مانشستر سيتي 2-2 توتنهام

شيفيلد يونايتد 1-0 كريستال بالاس

تشيلسي 1-1 ليستر سيتى

وولفرهامبتون 1-1 مانشستر يونايتد

جدير بالذكر ان المباريات أقيمت على ملاعب الاندية المذكورة أولا فى إطار الجولة الثانية للمسابقة .

وجاء ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم كالتالي :
1-
ليفربول يغرد على القمة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية

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