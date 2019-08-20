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مايك بومبيو يدين السماح لـ ناقلة النفط الإيرانية بـ مغادرة جبل طارق

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:50 ص
ناقلة النفط الإيرانية
ناقلة النفط الإيرانية
أحمد قاسم
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، عن إدانة واشنطن بالسماح لناقلة النفط الإيرانية بمغادرة جبل طارق.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان نشرته وزارة الخارجية: "إذا نجحت إيران في جني أرباح من شحنة ناقلة النفط المفرج عنها من حكومة جبل طارق، فالحرس الثوري سيحصل على المزيد من الأموال والموارد لمواصلة حملاته الإرهابية".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت منذ قليل أن الولايات المتحدة نقلت "موقفها القوي" للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان، أمس الاثنين، بعد احتجازها في جبل طارق، وأن واشنطن تقول إنها تحمل نفطا إلى سوريا.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأظهرت بيانات ريفينيتيف، صباح أمس الإثنين، أن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب غيرت وجهتها إلى كالاماتا اليوناينة، بعدما تم الإفراج عنها.

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت، أمرا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية "جريس-1" والتي تسمى حاليا "أدريان داريا 1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط.

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