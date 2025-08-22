انهيار عقار يودي بحياة 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا بسوهاج

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا إثر انهيار عقار سكني مكوَّن من طابقين، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانهيار عقار بدائرة المركز، ووجود ضحايا ومصابين أسفل الأنقاض.

على الفور، تحركت قوات الأمن برفقة وحدات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرت عمليات الإنقاذ والبحث بين الركام.

وتمكّنت القوات من انتشال جثامين ثلاثة متوفين، كما جرى إسعاف ونقل أربعة مصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أودعت الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب انهيار العقار، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.