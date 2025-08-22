قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرجل الذي أبكى العالم.. كيف أصبح فرانك كابريو القاضي الرحيم؟
محمد صلاح يواصل احتفاله بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22-8-2025
برلمانية: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تُعزز الأمن والسلم في المنطقة
جوتيريش: لا يمكننا السماح باستمرار المجاعة في غزة دون عقاب
كيفية التقديم لقرار العلاج على نفقة الدولة
قافلة الواعظات من أوقاف كفر الشيخ تنطلق لمواجهة قضية الغُرم.. صور
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هناك مجاعة حادة في غزة
الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة .. 4 أمور تُبيح تركها بدون إثم
وسط نسب إشغال مرتفعة| تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية.. صور
روسيا تعلن تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك
مأساة تهز سوهاج| القصة الكاملة لانهيار عقار يزهق أرواح 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا
محافظات

انهيار عقار يودي بحياة 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا إثر انهيار عقار سكني مكوَّن من طابقين، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانهيار عقار بدائرة المركز، ووجود ضحايا ومصابين أسفل الأنقاض.

على الفور، تحركت قوات الأمن برفقة وحدات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرت عمليات الإنقاذ والبحث بين الركام.

وتمكّنت القوات من انتشال جثامين ثلاثة متوفين، كما جرى إسعاف ونقل أربعة مصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أودعت الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب انهيار العقار، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج انهيار منزل انهيار

