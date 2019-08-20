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الدفاع البريطانية: مقاتلات تايفون ترافق طائرات روسية فوق بحر البلطيق

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:15 ص
مقاتلات تايفون ترافق
مقاتلات تايفون ترافق طائرات روسية فوق بحر البلطيق
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن مقاتلات القوات الجوية البريطانية من طراز "تايفون"، أقلعت الاثنين من مطار عسكري في إستونيا لمرافقة طائرتين روسيتين من طراز "سو 30".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان للوزارة نشر على موقعها على تويتر : أن" طائرات" تايفون" المنتشرة في إستونيا كجزء من مهمة حلف شمال الأطلسي لمراقبة المجال الجوي فوق بحر البلطيق، رافقت اليوم الاثنين مقاتلتين روسيتين من طراز" سو 30 " "فلانكر" (حسب تصنيف الناتو) عندما حلقتا فوق بحر البلطيق".

والجدير بالذكر أن طائرات القوات الجوية البريطانية موجودة بالمنطقة وفقا لبرنامج حلف الناتو لمراقبة الأجواء فوق دول البلطيق.

وفي وقت سابق من شهر يوليو الماضي، نشرت وزارة الدفاع البريطانية صورة لـ "اعتراض" طائرة النقل العسكري الروسية "إيل- 76" من قبل مقاتلات تايفون البريطانية بالقرب من حدود إستونيا، وأقلعت الطائرات التابعة للقوات الجوية البريطانية، والتي تتناوب في دول البلطيق، من قاعدة جوية في إستونيا ورافقت إيل-76. وتُظهر الصور المقاتلات القريبة جدًا من إيل-76.

وأعلن طيار تايفون أن المقاتلات حلقت لاعتراض طائرة كانت "تقترب من المجال الجوي الإستوني من الجنوب".وقال الطيار "لقد حددناها وراقبناها، عندما مرتّ بالقرب من المجال الجوي لحلف الناتو".

وتعلن بريطانيا بانتظام عن اعتراض طائرات روسية في دول البلطيق، والتي تنتقل من جزء من روسيا إلى آخر - إلى منطقة كالينينغراد.

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