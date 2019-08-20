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محافظات

استرداد 1357 فدانا و12342 مترا مربعا من أراضي أملاك الدولة في 3 مدن بمحافظة قنا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:22 ص
استرداد 1357 فدانا
استرداد 1357 فدانا من أراضي أملاك الدولة بقنا
أ ش أ
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا إن الوحدات المحلية لمدن قفط وقنا وأبوتشت نجحت خلال الحملات التي شنتها اليوم وأمس لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، في استرداد ١٣٥٧ فدان تعديات بالزراعة و ١٢٣٤٢م٢ تعديات بالمباني.

وأضاف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا- وفقا لبيان صادر مساء اليوم الإثنين - إنه تمت إزالة ٣٦ حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية الكلاحين بمدينة قفط منها ١٧ حالة تعد بالزراعة على مساحة ١٢٠٨ أفدنة، و١٩ حالة تعد بالبناء على مساحة ٧٢٧٢ متر مربع، كما تمت إزالة ٣١ حالة تعد بقريتيّ المحروسة ودندرة منها ١٦ حالة تعد على مساحة ١٤٩ فدانا و ١٦ قيراط و ١٥ حالة تعد بالمبانى على أملاك الرى بإجمالي مساحة ٨٧٠ متر مربع بالإضافة إلى إزالة ٥ حالات تعد بالمباني على مساحة ٤٢٠٠ متر مربع أراضي أملاك الدولة بقرية أبوشوشة بمدينة أبوتشت.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا على مسئولى الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة وعدم السماح بعودة التعديات على المساحات التى تم استردادها والحد من ظهور تعديات جديدة على أراضى أخرى، مؤكدا على أهمية المرور الدوري على تلك الأراضى لرصد أي حالات تعدى عليها وازالتها في المهد دون انتظار صدور قرار الإزالة‬ لضمان الحفاظ عليها لحين استغلالها في مشروعات تنموية مستقبلية.

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