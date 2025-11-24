ليك حرية الاختيار .. مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية أوائل المشاركين في الماراثون الانتخابي لاختيار مجلس النواب

شهدت محافظة الاسماعيلية انتظام عملية الاقتراع مع انطلاق الساعات الأولي اليوم الأول لاختيار أعضاء مجلس النواب ضمن محافظات المرحلة الثانية.

وحرص وفد من مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية علي المشاركة في الماراثون الانتخابي لاختيار مجلس النواب، وقال الاب اندراوس فوزي مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية أنه تم الدعوة بجميع الكنائس للخروج والتصويت والمشاركة الإيجابية علي مدار يومي انتخابات مجلس نواب 2025.

من جانبه تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، غرفة العمليات المخصصة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت اليوم الإثنين وتستمر حتى غدٍ الثلاثاء، والمنعقدة بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، أعضاء غرفة عمليات انتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية.

حيث تابع المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن مواعيد فتح كافة اللجان الانتخابية، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة للسادة الناخبين، وبسرعة إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العملية الانتخابية، مع التأكيد على الالتزام بالحياد التام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.

جديرًا بالذكر، أن محافظة الإسماعيلية قد قامت بتجهيز عدد ١٦٨ مركز انتخابي، و١٨٢ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم عدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

ويبلغ عدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٣٩٥٣ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

ونصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية يبلغ ٨ مقاعد مقسمة على النحو التالي:

مقاعد القائمة: ٣ مقاعد

مقاعد الفردي: ٥ مقاعد موزعة على ٣ دوائر.