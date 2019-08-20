إقالة مدير إدارة السجون الأمريكية على خلفية انتحار جيفري إيبستين

أقال وزير العدل الأمريكي، وليام بار، مدير إدارة السجون الفدرالية، على خلفية انتحار رجل الأعمال الملياردير جيفري إيبستين، في سجنه بـ نيويورك، حيث كان موقوفًا بانتظار محاكمته بتهم الاعتداء جنسيا على قاصرات.



وقال بار، في بيان، الإثنين، إنّه أقال هيو هورويتز من منصبه وعيّن مكانه كاثلين هوك سويير التي سبق لها وأن شغلت منصب مديرة إدارة السجون.



وكان هيو هورويتز يشغل منصب مدير إدارة السجون بالوكالة منذ قدّم المدير السابق استقالته قبل 15 شهرا.



أما هوك سويير فقد سبق لها وأن كانت بين العامين 1992 و2003 مديرة لإدارة السجون، علمًا بأنّ الوزير وليام بار نفسه الذي كان في العام 1992 وزيرًا للعدل هو الذي عيّنها في هذا المنصب يومذاك.



وأتت إقالة هيو هورويتز من منصبه بعد 9 أيام من العثور على جيفري إيبستين (66 عامًا) جثة هامدة في زنزانته في سجن يخضع لحراسة مشدّدة في مانهاتن بنيويورك.