ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إقالة مدير إدارة السجون الأمريكية على خلفية انتحار جيفري إيبستين

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:26 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
أقال وزير العدل الأمريكي، وليام بار، مدير إدارة السجون الفدرالية، على خلفية انتحار رجل الأعمال الملياردير جيفري إيبستين، في سجنه بـ نيويورك، حيث كان موقوفًا بانتظار محاكمته بتهم الاعتداء جنسيا على قاصرات.

وقال بار، في بيان، الإثنين، إنّه أقال هيو هورويتز من منصبه وعيّن مكانه كاثلين هوك سويير التي سبق لها وأن شغلت منصب مديرة إدارة السجون.

وكان هيو هورويتز يشغل منصب مدير إدارة السجون بالوكالة منذ قدّم المدير السابق استقالته قبل 15 شهرا.

أما هوك سويير فقد سبق لها وأن كانت بين العامين 1992 و2003 مديرة لإدارة السجون، علمًا بأنّ الوزير وليام بار نفسه الذي كان في العام 1992 وزيرًا للعدل هو الذي عيّنها في هذا المنصب يومذاك.

وأتت إقالة هيو هورويتز من منصبه بعد 9 أيام من العثور على جيفري إيبستين (66 عامًا) جثة هامدة في زنزانته في سجن يخضع لحراسة مشدّدة في مانهاتن بنيويورك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاولة إنتحار الملياردير الأمريكي جيفري ابستين في زنزانته

جيفري ابستين.. القصة الكاملة لانتحار صديق ترامب داخل زنزانته للتخلص من اتهامات جنسية

نظريات المؤامرة حول وفاة الملياردير الأمريكي.. رؤساء دول وأمراء متورطون في قتله

ترامب : نريد تحقيقا شاملا في وفاة رجل الأعمال إيبستين في السجن

عقب انتحاره .. ترامب يطالب بإجراء تحقيق عاجل في وفاة صديقه

شاهد.. بيل كلينتون يرتدى فستانا فاضحا وحذاء أحمر بكعب عال..أعرف السبب

ترشيحاتنا

كارثة مفجعة.. عميد معهد القلب السابق: السجائر بها سم فئران و60 مادة مسرطنة

وزير الشباب والرياضة يصل مطار القاهرة لاستقبال منتخب اليد للناشئين

لاعب الأهلي السابق: جهاد جريشة يقود اللقاءات بأداء عالمي ولاسارتى مدرب قوى

نجم منتخب مصر لناشئي اليد يوقع على عقود انضمامه للزمالك

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

ليسوا أسرى حرب.. الخرباوي: عناصر الإخوان في السجون على ذمة قضايا وجرائم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها