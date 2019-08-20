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رسميا.. قوى الحرية والتغيير في السودان تحسم أسماء مرشحيها الـ5 لـ المجلس السيادي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:23 ص
علم السودان
علم السودان
أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" اليوم الثلاثاء، بأن قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، حسمت أمر مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي، وذلك بعد اجتماعات مطولة استمرت لساعات في دار حزب الأمن القومي.

ونقلت "العربية" عن مصادرها الخاصة، قولها إنه سيتم إعلان الأسماء في مؤتمر صحفي، عقب صدور المرسوم الدستوري بتعيينهم، مشيرةً إلى أن القوى رشحت "عائشة موسى، حسن شيخ إدريس، محمد الفكي سليمان، صديق تاور، محمد الحسن التعايشي" في السيادي.

وأمس الإثنين، قال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، إن قوى الحرية والتغيير طلبت مهلة 48 ساعة حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس السيادي.

وأكد المجلس العسكري في السودان، أنه تم إرجاء تشكيل المجلس السيادي؛ بسبب تأخر قوى التغيير في تقديم مرشحيها، مجددًا التزامه مع قوى التغيير بالجدول الزمني للمرحلة الانتقالية في البلاد.

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