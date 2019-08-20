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لأول مرة.. صالح جمعة الأهلي وعبدالله جمعة الزمالك وجها لوجه خارج الملعب.. تحد في المهارات.. واكتشاف شقيق ثالث في ميت عقبة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:25 ص
صالح جمعة وشقيقه
صالح جمعة وشقيقه عبد الله جمعة
ريهام بكير - حمزة شعيب
  • صالح جمعة : انا مش خلوق ولكن لست مشاغبا

  • عبد الله جمعة عن مواجهة شقيقه في هجمة: هكسره وأقعده في البيت

حلّ الشقيقان صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، وعبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، ضيفَين على الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي".

وكشف صالح جمعة عن تشجيعه للنادي الأهلي منذ الصغر مقارنة بشقيقه عبد الله جمعه ، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى يظهر مع شقيقه عبد الله على الشاشة؛ بسبب تعصُّب بعض جماهير الأهلي والزمالك.

وتحدث صالح جمعة عن نشأته مع شقيقه عبد الله جمعه في جنوب سيناء، وحبهما لكرة القدم منذ الطفولة، وسفره إلى القاهرة لأداء اختبارات في نادي إنبي ونجاحه فيها والثستقراره في العاصمة.

واشار إلى أن استقرار شقيقه عبد الله جمعه بعد ذلك في القاهرة بعد إثبات موهبته في كرة القدم

وأكمل صالح جمعة :"فى حالة خسارة الزمالك أكون فى منتهى السعادة ولكن لا أظهر ذلك أمام عبدالله وأقدر مشاعره".

وأثناء حوارهما، سألتهما الفنانة إسعاد يونس عما يمكن أن يحدث إذا تواجها في الملعب، صالح جمعه على رأس هجمة، وعبد الله جمعة يحاول إيقافها، وهل ستكون للأخوة أية اعتبارات حينها؟.

وأكد عبد الله جمعة أن مثل تلك الاعتبارات غير واردة في الملعب، مردفا: "مش هسمح له يعدى منى"، ليسأله صالح :"هتكسرنى يعنى"؟، فيرد لاعب الزمالك: "لو اضطررت، هعمل كده وأقعدك فى البيت".

وطالبت الفنانة اسعاد يونس من الشقيقين صالح جمعة وعبدالله جمعة، أثناء حوارها معهما في برنامجها «صاحبة السعادة»، بالمشاركة في فقرة تحدي المهارات وهم معصوبي العينين، ليصعب عليهما التحدي.

ومن جهته، قال صالح جمعة، نجم النادي الأهلي، إن الجماهير المصرية لديها حساسية كبيرة في أن يظهر لاعبين من النادي الأهلي والزمالك مع بعض في إطار واحد، ويتمنى أن ينتهي هذا التعصب عند الجماهير.

وأشار صالح جمعة، إلى أنه يحاول ألا يظهر مع شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك في مكان واحد وعدم نشر صور لهما مع بعض، كون الأمور في مصر صعبة إلى حد ما بين جماهير الأهلي والزمالك، مداعبًا شقيقه على الهواء :" عبدالله أخويا كان مش بيحب يروح المدرسة وكان بيهرب من الحصص عشان يلعب كورة وكان المدرسين يعاقبوه في المدرسة ويخلوه يرفع إيده".

ونوه إلى أنه كان مهذبا في طفولته ولم يكن مشاغبًا، ولكن مؤخرًا أصبح مشاغبا وكثير الحركة: " أنا مش خلوق أوي يعني"، هكذا وصف نفسه، مؤكدًا أنه كان يساعد شقيقه عبدالله جمعة خلال فترة دراسته لأنه كان أفضل منه في المستوي الدراسي، ولكن انشغل عنه في نهاية المرحلة الثانوية، لكثرة التمارين، وانشغاله بكرة القدم عن الدراسة.

واستطرد صالح جمعة: "الحمد لله عبدالله جمعة لعب كورة، لأنه مكنش ليه في الدراسة، أو في أي حاجة، ومحدش فينا من إخواتنا ليه في الفن أو الرسم أو أي حاجة مختلفة".

وفجَّر صالح جمعة، مفاجأة، حيث أكد أن لديه أخ اسمه عبد الرحمن جمعة، أصغر من عبدالله جمعة، ويلعب في نادي الزمالك أيضًا، ومستوى دراسته عالي جدًا، وشقيق رابع في السعودية

روى صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، كواليس التتويج بكأس مصر 2017، بعد الفوز القاتل على المصري في النهائي، حين كان شقيقه الأصغر عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك لاعبا في صفوف الفريق البورسعيدي.

وقال صالح جمعة: "كان الأهلي متأخرًا أمام المصري في النتيجة بهدف، لكنني كنت واثقًا من تحقيق الفوز وحصد اللقب".

وتابع صالح جمعة: "قلت لعبدالله جمعة قبل دقائق قليلة من نهاية الشوطين الإضافيين إننا سنحقق الفوز، ليرد قائلا أنه يتبقى 6 دقائق فقط على صافرة النهاية، لكني أخبرته أننا سنحقق الفوز".

وأكمل صالح جمعة: "اعتدنا في النادي الأهلي أن نلعب حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، نعلم أنه كلما اقترب اللقاء من النهاية، أننا اقتربنا من تحقيق الفوز، عكس الأندية الأخرى التي تظن أن الوقت انتهى".

وأردف صالح جمعة: "بالفعل تمكنا من إحراز الهدف الأول والثاني قبل أن يحقق الأهلي فوزا قاتلا بنتيجة (2-1) ويُتوج بطلا للمسابقة".

واختتم صالح جمعة قائلا: "قلت لـ عبد الله جمعة (ألم أقل لك إننا سنفوز في النهاية)، لكني وجدته يبكي بعد المباراة، فذهبت إليه وقلت له إنه ما زال صغيرا في السن وسيحصد العديد من البطولات في المستقبل".

يذكر أن صالح جمعة أصبح ضمن القائمة الإفريقية للأهلي للموسم الجديد، بينما انتقل عبدالله جمعة إلى الزمالك عام 2017 ليلعب مع الأبيض كظهير أيسر بعدما كان جناحا هجوميا في المصري.

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