مجدي أبو المجد.. قصة مدرب وضع كرة اليد المصرية على منصات التتويج العالمية

ما أفسده أجيري أصلحه أبو المجد، بعد نحو شهر ونصف من خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، استطاع المدرب المصري مجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب ناشئي كرة اليد، أن يرسم البسمة على وجوه الشعب المصري، ويقود ناشئي الفراعنة للتتويج ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين لأول مرة في التاريخ.



وكتب أبو المجد اسمه بحروف من ذهب وسط أساطير مدربي كرة اليد، حيث أصبح منتخب مصر أول منتخب عربي وأفريقي يتوج بمونديال اليد من خارج القارة الأوروبية.



ويستعرض صدى البلد أبرز 7 معلومات عن مجدي أبو المجد صاحب إنجاز الفراعنة التاريخي:



1- مجدي أبو المجد من مواليد عام 1992، بدأ مسيرته مع فريق الهيئة العربية للتصنيع، ومنه انضم إلى منتخب مصر للشباب.



2- حصد مجدي أبو المجد مونيديال كأس العالم لشباب مع منتخب مصر، علام 1993، بعد الفوز علر منتخب الدنمارك عام 1993.



3- بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر والهيئة العربية للتصنيع أنضم مجدى أبو المجد لنادي الزمالك عام 1994، ليسطر مع الأبيض تاريخا مليئا بالإنجازات والبطولات.



4- مجدي أبو المجد هو واحد من جيل عظماء منتخب اليد في بداية الألفية الثالثة، حيث كان ضمن كتيبة منتخب الفراعنة الذي حقق المركز الثالث الرابع في مونديال اليد عام 2002، هو أفضل مركز حققه الفراعنة في هذه اللعبة.



5- بدأ مجدى أبو المجد مشوارا جديدا بطموحات مختلفه بتوليه تدريب الزمالك فريق شباب الزمالك، وذلك عقب اعتزاله مباشرة، لكنه لم يستمر طويلا مع الأبيض.



6- عمل مجدى أبو المجد مدربا مساعدا لمنتخب مصر مواليد 92، تحت قيادة الألماني لوفي ميل، في أولمبياد سنغافورة 2010، والتي حصد فيها الفراعنة الميدالية الذهبية لأول مرة في التاريخ.



7- تولى مجدى أبو المجد قيادة منتخب مصر للناشئبن تحت سن 19، ونجح في بناء جيل قوي ومميز، حيث حصد معه، بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب عاما 2018، ومونديال مقدونيا 2019.