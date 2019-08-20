ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي أبو المجد.. قصة مدرب وضع كرة اليد المصرية على منصات التتويج العالمية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:52 ص
مجدي أبو المجد
مجدي أبو المجد
محمد السعيد
ما أفسده أجيري أصلحه أبو المجد، بعد نحو شهر ونصف من خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، استطاع المدرب المصري مجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب ناشئي كرة اليد، أن يرسم البسمة على وجوه الشعب المصري، ويقود ناشئي الفراعنة للتتويج ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين لأول مرة في التاريخ.

وكتب أبو المجد اسمه بحروف من ذهب وسط أساطير مدربي كرة اليد، حيث أصبح منتخب مصر أول منتخب عربي وأفريقي يتوج بمونديال اليد من خارج القارة الأوروبية.

ويستعرض صدى البلد أبرز 7 معلومات عن مجدي أبو المجد صاحب إنجاز الفراعنة التاريخي:

1- مجدي أبو المجد من مواليد عام 1992، بدأ مسيرته مع فريق الهيئة العربية للتصنيع، ومنه انضم إلى منتخب مصر للشباب.

2- حصد مجدي أبو المجد مونيديال كأس العالم لشباب مع منتخب مصر، علام 1993، بعد الفوز علر منتخب الدنمارك عام 1993.

3- بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر والهيئة العربية للتصنيع أنضم مجدى أبو المجد لنادي الزمالك عام 1994، ليسطر مع الأبيض تاريخا مليئا بالإنجازات والبطولات.

4- مجدي أبو المجد هو واحد من جيل عظماء منتخب اليد في بداية الألفية الثالثة، حيث كان ضمن كتيبة منتخب الفراعنة الذي حقق المركز الثالث الرابع في مونديال اليد عام 2002، هو أفضل مركز حققه الفراعنة في هذه اللعبة.

5- بدأ مجدى أبو المجد مشوارا جديدا بطموحات مختلفه بتوليه تدريب الزمالك فريق شباب الزمالك، وذلك عقب اعتزاله مباشرة، لكنه لم يستمر طويلا مع الأبيض.

6- عمل مجدى أبو المجد مدربا مساعدا لمنتخب مصر مواليد 92، تحت قيادة الألماني لوفي ميل، في أولمبياد سنغافورة 2010، والتي حصد فيها الفراعنة الميدالية الذهبية لأول مرة في التاريخ.

7- تولى مجدى أبو المجد قيادة منتخب مصر للناشئبن تحت سن 19، ونجح في بناء جيل قوي ومميز، حيث حصد معه، بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب عاما 2018، ومونديال مقدونيا 2019.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أجيري يتحدى الرقم 33.. المدرب المكسيكي يسعى لكسر لعنة سميث التي حلت على مصر

نجاحات مدوية .. لماذا المدرب الوطنى هو الأصلح لقيادة منتخب مصر

كأس العالم لليد للناشئين 2019.. مدرب منتخب مصر: سنصل إلى أبعد نقطة في البطولة

موعد مباراة منتخب مصر أمام المجر في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر والمجر في كأس العالم لليد

بحروف من ذهب .. ناشئو اليد يسطرون التاريخ بأسمائهم في المونديال

ترشيحاتنا

عميد أطباء العالم.. جراح بريطاني تجاوز الـ90 سنة والسر عند زوجته

لقطات تحبس الأنفاس.. مرشد سفاري يواجه عشيرة من الأسود المفترسة

كلب كشف الواقعة .. ابن يذبح أمه ببريطانيا

شاهد.. ثور هائج يقتل رجلا في الـ60.. قرونه اخترقت بطنه وساقه

مهلة شهرا لاستكمال مقدمات الفائزين بأراضي القرعة

تحتوي على مواد بلاستيكية.. أسهل طريقة لكشف الجبنة الرومي المغشوشة

شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف تفاصيل أزمة عمرو وردة فى المنتخب.. فيديو

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

ياخدو الأهرامات وما يفوزوش بالكاس.. مدرب منتخب مصر لليد يتحدث عن تحفيز اللاعبين قبل نهائي المونديال.. فيديو

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة الثانية من البريميرليج

مجدي أبو المجد.. قصة مدرب وضع كرة اليد المصرية على منصات التتويج العالمية

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

هجوم حاد من الجماهير على الجهاز الفني للأهلي ومطالبات بإقالته كاملا بعد رحيل لاسارتي

رغبة مسجلة.. كيف انتصر الزمالك على الاهلى فى صفقة هداف كأس العالم ؟

ننشر تفاصيل المحاضرة الأولى لـ محمد يوسف مع لاعبي الأهلي بعد رحيل لاسارتي

معتزل حديثا.. سعفان الصغير يكشف موقفه من تدريب عصام الحضري لحراس المنتخب

اخبار الرياضة ليلا .. استقبال اسطوري لمنتخب اليد للناشئين.. القيعي يكشف أكاذيب لاسارتي..فيديو وصور

عدلي القيعي عن مارتن لاسارتي: مكانش ينفع يستمر 5 دقائق بعد المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها