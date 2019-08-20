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تعليم

ألسن عين شمس تفتح باب التنسيق للطلاب الجدد.. اليوم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:04 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ياسمين سامي - كريم ناصر
فتحت كلية الألسن بجامعة عين شمس بابها لاستقبال الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ ،علي مدار أسبوع.

و أكدت د.سلوى رشاد عميد الكلية أنها تتابع كافة الاجراءات و التدابير التي اتخذتها الكلية لاستقبال الدفعة الجديدة من الطلاب ، وسط تواجد مكثف لرجال الأمن الإداري و أفراد الدفاع المدني بالتعاون مع اتحاد الطلاب لتنسيق عملية دخول الطلاب و توجيههم الي الاماكن المخصصة لتسليم الملفات و الحصول علي ورقة الرغبات و ملئها وفق رغباتهم و درجاتهم .

و أشارت إلى أنه يجب علي الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكلية ، و استكمال البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعده اتحاد الطلاب ، ثم تسليم الورقة لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح ، صوره من شهاده الثانوية العامة ،وصورة من شهادة الميلاد.

و شددت علي أنه في حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغية ، علي أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلي للأقسام خلال ٢٠ يوم من تاريخه.

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