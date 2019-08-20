ضبط شخصين وبحوزتهما أفيون وحشيش بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الأفيون والحشيش.



وتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخصين (مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة ، وبحوزتهما (طربتين لمخدر الحشيش تزن حوالى 320 جرام ، كمية من مخدر الأفيون تزن حوالى 180جرام ، مبلغ مالى ، 2 ها تف محمول ) وذلك حال إستقلالهما سيارة "ملاكى".



وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .