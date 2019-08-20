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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:16 م
البطولة العربية
البطولة العربية
محمد السعيد
تنطلق منافسات ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية موسم 2019 - 2020 اليوم، الثلاثاء،والتي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقام اليوم مباراتان في افتتاح مواجهات دور الـ 32، حيث يستضيف الوصل الإمارتي نظيره الهلال السوداني، بينما يواجه اتحاد جدة السعودي نظيره الهلال العهد اللبناني.

ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة والتشكيلات المتوقعة:

موعد مباراة مباراة الوصل الإماراتي والهلال السوداني والقناة الناقلة:

تقام مباراة الوصل الإماراتي والهلال السوداني، في تمام السادسة مساء، على معلب زعبيل، معقل فريق الوصل، عبر فضائية أبوظبي 1، بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيل الوصل المتوقع:

حراسة المرمى : حميد النجار

خط الدفاع: سالم جمعة -وحيد سماعيل - جورج - سالم عيداله.

خط الوسط: حمد البلوشي - ليما - فينيسيوس - مينديز .

خط الهجوم: على صالح - كايو.

تشكيل الهلال المتوقع:

حراسة المرمى: يونس الطيب

خط الدفاع: حسين الجريف - عبد اللطيف بوي - الميرغني - فارس عبدالله.

خط الوسط : الشغيل - ألو عاقلة عبدالله - نزار حامد - أطهر الطاهر.

خط الهجوم: وليد الشعلة - ولاء الدين موسى.

- موعد مباراة اتحاد جدة والعهد اللبناني:

تقام مباراة اتحاد جدو والعهد اللبناني في تمام التاسعة مساء، علة ملعب الجوهرة المسعة، بتعليق عامر عبدالله.

تشكيل الاتحاد المتوقع:

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: سعدو عبد الحميد - زيادا لصحفي - مروان دا كوستا - الشمراني.

خط الوسط: كريم الأحمدي السمري - فيلانويفا - عبد العزيز البيشي.

خط الهجوم: هارون كمارا - بريجوافيتش.

تشكيل العهد المتوقع:

حراسة المرمى: مهدي خليل 

خط الدفاع: حسين دقيق - خليل خميس - حسين الزسن - نور منصور.

خط الوسط: هيثم فاعور - يعقوبو - ربيع عطايا.

خط الهجوم: محمد قدوح - أحمد رزيق - مارتن توشيف.

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