بعد القبض على أحمد سليم .. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غدا

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيتم اختيار أمين عام للمجلس خلفا لـ أحمد سليم الذى تم إلقاء القبض عليه فى قضية رشوة، وذلك من خلال اجتماع رسمى للمجلس.





وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريحات لـ" صدى البلد"، أن هناك أسماء مطروحة للنقاش واختيار شخصية لمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نظرا لأن المنصب هام جدا ولابد من شغله فى أسرع وقت.





وحول الموعد المحدد لعقد الاجتماع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال مكرم محمد أحمد: "ستتم دعوة جميع الأعضاء لحضور اجتماع طارئ غدا لاختيار الأمين العام للمجلس".