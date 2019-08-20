إزالة 140 حالة إشغال و30 عائقا خرسانيا بمدينة الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع الشرطة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بمناطق متفرقة بمدينة الفيوم، تحت إشراف اللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الطرق العامة ورفع الإشغالات على الأرصفة.



بدأت الحملة عملها بشارع جمال عبدالناصر والمنطقة المحيطة ببنك الإسكندرية وأمام موقف مصر ومنطقة الإصلاح الزراعي وصولًا لميدان المسلة بحى شرق مدينة الفيوم، ونجحت الحملة فى رفع الإشغالات بمختلف صورها وإزالة التعديات على الأرصفة وحرم الطريق العام، حيث تم رفع 140 حالة إشغال متنوع، و30 عائق خرساني، و50 حالة إزالة فورية للتندات، كما تم مصادرة الكراسي وشاشات العرض للمقاهي المخالفة وتم إجراء محاضر غلق لها، كما تم تنفيذ 8 قرارات إزالة للمنشآت غير المرخصة، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للاارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.



وأكد محافظ الفيوم على استمرار حملات إزالة التعديات على الطرق العامة ورفع الإشغالات على الأرصفة، بشكل يومى للقضاء على الزحام والتكدس، مع مصادرة البضائع ومراجعة تراخيص المحلات التجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأشار المحافظ إلى أن الهدف من حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات هو رفع كفاءة النظافة بمختلف أنحاء المحافظة ورفع المخلفات المتراكمة، وتوفير بيئة نظيفة صحية للمواطنين وإظهار الوجه الجمالى للمحافظة، مؤكدًا أن الحملات ستواصل أعمالها صباحًا ومساءً لإنجاز أعمالها حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.