بعد تجاوز أغنية انساي 100 مليون مشاهدة.. سعد لمجرد يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد

نشر الفنان سعد لمجرد صورة تجمعه مع الفنان محمد رمضان من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق سعد لمجرد على الصورة، قائلا: "100 مليون مشاهدة بفضل جماهيرنا الموالية نحبكم كثيرا".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعى سعد لمجرد على صفحته، وعلق بعضهم قائلا: "الأسطورة والمعلم - دائما فى المقدمة - الأغنية روعة".



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الفنية كانت أغنية بابا، من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.



















View this post on Instagram



























100 MILLION VIEWS thanks to our loyal fans we love you so much @hossamlhossainy @mohamedramadanws @zackary.art @ijako_corp #saadlamjarred1 #الله_ينصر_سيدنا #love_my_fans_forever_and_ever #love_my_parents_forever_and_ever

A post shared by saadlamjarred (@saadlamjarred1) on Aug 20, 2019 at 7:18am PDT