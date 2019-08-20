أوقاف المنيا تشدد على إبعاد المساجد وملحقاتها عن الصراعات

شدد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا على ضرورة الحفاظ على ملحقات المساجد وممتلكات الأوقاف بكل إدارة وتجنيب المساجد وملحقاتها الصراعات الشخصية أو الحزبية أو السياسية أو العائلية أو عمل أية دعايات شخصية وتتحمل كل إدارة مسئولية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



ووجه وكيل الوزارة فى الاجتماع الذى عقده بالمديرية لمديرى الإدرات الفرعية بحضور الشيخ حسانين عبد الحكم مدير الدعوة الشكر للعاملين فى مشروع صكوك الأضاحى الذى أظهر المديرية وشعب المنيا بصورة يفخر بها الجميع لتحقيقهم أعلى نسبة صكوك أضاحى فى تاريخ المحافظة منذ تبنى وزارة الأوقاف لهذا المشروع القومى الذى يهدف إلى تكاتف أبناء الوطن وتكافل الغنى منهم بالفقير والقوى بالضعيف والقادر بالعاجز فى صورة برهنت على قدرة استيعاب وعظمة أبناء المحافظة ومسانتدهم لقياداتهم وشد بعضهم من أزر بعض بما يُدخل السرور والسعادة على أبناء الوطن ويحقق التعايش السلمى والتآلف الوجدانى بينهم.



وشدد سلامة على توزيع لحوم الأضاحى التى ترسلها وزارة الأوقاف للمديرية على المستحقين والمستهدفين بالقرى الأكثر فقرًا والأشد احتياجًا وفق التعليمات والإجراءات بهذا الشأن واضعين الله نُصب أعيينا مع إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية لضمان سلامة وحيادية التوزيع سواء كان من خلال لجنة دعوية أو إدارية بالإدارة أو دعوية وإدارية وفق ما يتراءى لمدير الإدارة واتخاذ كافة الإجراءات حال وجود أيه مخالفة.



والتأكيد على المحافظة على المال العام واتخاذ كافة الإجراءات حال وجود أيه مخالفة تُعرض المال العام للخطر وتتحمل كل إدارة مسئوليتها عند تقاعُسها إضافة إلى المتابعة الميدانية والمرور الفعلى على المساجد بما يُحقق تواجد العاملين بالمسجد وقيام إمام كل فى مسجد بعمله الدعوى على الوجه الأكمل.



وترشيد ومراجعة استهلاك الكهرباء والمياه بكل إدارة حفاظًا على المال العام مع المراجعة الدقيقة لكافة المصادقات التى ترد من الكهرباء أو المياه للأوقاف حتى تكون المحاسبة على الاستهلاك الفعلى حفاظًا على المال العام والتأكيد على الاهتمام بالقرى المستهدفة بدائرة كل إدارة سواء كان اهتمامًا دعويًا أو تثقيفيًا أو مجتمعيًا.

