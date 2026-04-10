مي الغيطي في العرض الخاص لـ Lee Cronin's The Mummy بكاليفورنيا..صور

أقيم بالأمس العرض الخاص لفيلم Lee Cronin's The Mummy في هوليوود بولاية كاليفورنيا، بحضور مي الغيطي ولايا كوستا، حياة كميل، مي قلماوي، جاك رينور، ناتالي غريس، شايلو مولينا، لي كرونين، فيرونيكا فالكون، إميلي ميتشل، دين ألين ويليامز، وبيلي روي، وهو أول عرض للفيلم ضمن مجموعة من العروض الترويجية له بأمريكا، حيث سيتم تنظيم عرض أول يوم 16 أبريل أيضا في 183 دار عرض أمريكية تضم قاعات دولبي عبر 47 مدينة، وذلك ضمن احتفالية Halfway to Halloween والتذاكر متاحة من الآن، وهو ما أكده مخرج الفيلم لي كرونين.

وعلى الجانب الآخر أكدت الغيطي سعادتها الكبيرة بالمشاكة في تلك التجربة التي تمثل خطوة مفصلية في مسيرتها الفنية داخل السينما العالمية، في عمل يعيد تقديم أسطورة “المومياء” بروح عصرية تمزج بين الرعب النفسي والمغامرة والتشويق، مع التركيز على القوة النسائية وأجواء الغموض والتشويق، ويستهدف الجمهور الدولي بتقنيات بصرية مميزة، وقد شاركت مي خلال الأيام الماضية بعض الصور الخاصة بالترويج للعمل مع بطلات الفيلم مثل حياة كامل وفيرونيكا فالكون والمخرج لي كرونين والذي قال "أحب هؤلاء النساء القويات سيكسرن العالم فى The Mummy. قد يبدون لطيفين فى الواقع، لكن صدقونى، سيأخذونكم إلى مكان مظلم جدًا فى هذا الفيلم".

ويعد الفيلم خطوة جديدة ترسّخ حضور الغيطي كإحدى أبرز الوجوه العربية الصاعدة عالميًا، بل ومهمة نحو تعزيز حضورها في السينما العالمية، بعد نجاحاتها في الدراما والسينما العربية، حيث يُقدَّم الفيلم كتجربة رعب نفسي قوي ومظلم وليس مجرد فيلم مغامرات تقليدي، فالفيلم الجديد المستقل يقدم تحولًا كبيرًا في التفاصيل الخاصة به مقارنة بأفلام "المومياء" السابقة.

وقال لي كرونين " لقد وعدت عندما وافقت على إخراج الفيلم عام 2024 بأنه سيكون مختلفًا عن أي فيلم (Mummy) شاهدتموه من قبل، فأنا لا أحاول تقليد النسخ السابقة، بل أعيد تقديم "المومياء" بأسلوب أكثر ظلامًا ورعبًا نفسيًا حديثًا، فأنا أنبش عميقا داخل الأرض لأخرج شيئا قديما جدا ومرعبا للغاية".

العرض الخاص لـ Lee Cronin's The Mummy

الفيلم من إنتاج أكبر الشركات المتخصصة في تقديم أفلام الرعب وهي Blumhouse Productions و Atomic Monster وNew Line Cinema وهي شركة إنتاج وتوزيع تابعة لستوديو Warner Bros ، والتوزيع الداخلي لـ United Motion Picture، وسيعرض في مصر يوم 16 أبريل الجاري، مع 55 دولة، يأتي برؤية جديدة من إخراج وتأليف لي كرونين، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، وعدد من الوجوه الأخرى.

تدور أحداث الفيلم حول لغز مرعب يبدأ باختفاء طفلة صغيرة تُدعى "كيتي" في الصحراء دون أي أثر، قبل أن تعود بشكل غامض بعد ثماني سنوات، ليُصدم الجميع بأنها وُجدت داخل تابوت أثري يعود إلى آلاف السنين. ما يبدو في البداية كمعجزة ولمّ شمل عائلي يتحول سريعًا إلى كابوس حي، إذ تظهر على الطفلة سلوكيات غريبة ومخيفة، وتبدأ في التصرف وكأن شيئًا آخر يسكنها. مع تصاعد الأحداث، تكتشف العائلة أن عودة "كيتي" ليست بريئة، بل مرتبطة بقوة قديمة وشريرة تم إحياؤها من أعماق التاريخ، لتفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث المرعبة التي تمزج بين الرعب النفسي والجسدي، حيث يصبح الخطر الحقيقي ليس في المومياء نفسها، بل في الكيان الغامض الذي عاد معها إلى الحياة.