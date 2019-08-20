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حوادث

ضبط أجنبي بحوزته 17 كيلو من مخدر الايس في النزهة.. شاهد

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:31 م
المتهم
المتهم
محمد صبرى
نجحت الأطواق الأمنية بالقاهرة فى القبض على أجنبى بالنزهة استأجر سيارة لنقل 17 كيلو من مخدر الآيس لترويجها على عملائه، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بتحرير محضر وعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.

ووجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بتكثيف التواجد الأمنى من قبل رجال المباحث بشوارع العاصمة، وفى أثناء مرور قوة من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى بشارع جوزيف تيتو بالنزهة اشتبه في مستقلي إحدى السيارات الأجرة.

وباستيقاف السيارة وفحص مستقليها تم ضبط أحد مستقليها وسائق يحمل جنسية إحدى الدول العربية وعثر بحوزته على 17 كيلو من مخدر الأيس و2 هاتف محمول ومبلغ مالي 1000 جنيه.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة وأقر بعدم علم قائد السيارة بذلك.

بمواجهة قائد السيارة أقر بأنه حال استقلاله السيارة قيادته بشارع جسر السويس دائرة قسم شرطة النزهة استوقفه المتهم وطلب توصيله لمنطقة فيصل ـ الهرم / جيزة ، ونفى علمه بحيازته للمضبوطات.

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