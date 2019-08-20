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تعليق ناري من الباز على تعرض برلماني للخداع من قناة إخوانية.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:40 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
البهي عمرو
علق الإعلامي محمد الباز، على تعرض النائب أشرف عمارة، عضو لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب، لخدعة من قناة مكملين الإخوانية، وقال إن تلك القناة تظل طوال الوقت تريد افساد اى انجاز فى مصر.

وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن، هذه الجماعة الأرهابية تبحث دائمًا عن خداع المواطنين ونشر الشائعات.

وأشار الباز إلى أن النائب أشرف عمارة وجه دعوى لمنتخب اليد للذهاب لـ الاسماعيلية، والتجول فى الشوارع بسيارة مكشوفة.

وقد قال النائب أشرف عمارة، عضو لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب، إنه تعرض لخدعة من قناة مكملين الإخوانية، حيث أنه تلقى اتصال من أحد الأشخاص يقول أنه من قناة الحوار الرياضي، معلقًا : " لم أعلم هذه القناة ولكن تحدث معهم".

وأضاف أشرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أنه فى أثناء حديثه مع هذا الشخص تترك لـ المكافأة التى سيحصل عليها اللاعبين وظل يتحدث على أنها 1500 جنيه، ورغم تأكيد على أنها أكثر من ذلك بكثير جدًا.

وأشار إلى أن هذا الشخص ظل لوقت طويل مصر على ان يقنعنى ان الدولة لا تدعم الرياضة وأن اؤكد له أن الدولة والرئيس السيسي يدعم الرياضة، حيث اتضح أن هذه القناة هي قناة مكملين الإخوانية.

وتابع أنه اندهش عندما علم أن هذه القناة اخوانية و أكد انه تعرض للخداع من هذه القناة.

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