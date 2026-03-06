عضو بالشيوخ: رسائل السيسي في الأكاديمية العسكرية حملت رسائل هامة

أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال مشاركتخ حفل الإفطار بالاكاديمية العسكرية المصرية عكست الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من اجل منع حدوث تصعيد في المنطقة لما في أثر ذلك من تداعيات بمزيد من عدم الأستقرار وكذلك تداعيات إقتصادية تطول الجميع وتابع قائلاً: وان مصر ما زالت تحاول القيام بجهود الوساطة من اجل وقف تلك الحرب ، لأن مصر تدرك جيداً أن تداعيات الحرب ستكون ضريبتها كبيرة علي الجميع .

وأضاف" جعفر" في تريحات صحفية له اليوم ،أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل هامة ، في مقدمتها التأكيد على قوة وتماسك مؤسسات الدولة المصرية، ووعي القيادة السياسية بحجم التحديات المحيطة، مع استمرار العمل على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد " جعفر" أن توجيه العسكري يعكس الحرص علي مواجهة من يحاولون إستغلال الأزمات خاصة في هذا التوقيت ،وأن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مطالباً الحكومة ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة علي الأسواق لمواجهة أي تجاوزات أو استغلال البعض ورفع الاسعار دون مبرر.

وإختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد علي الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم جهودها الرامية إلى حماية الأمن القومي والحفاظ على ثوابت الدولة ومصالحها الاستراتيجية.