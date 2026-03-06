قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
برلمان

عضو بالشيوخ: رسائل السيسي في الأكاديمية العسكرية حملت رسائل هامة

حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ
حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ ، أن كلمة  الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال مشاركتخ حفل الإفطار بالاكاديمية العسكرية المصرية عكست الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من اجل منع حدوث تصعيد في المنطقة لما في أثر ذلك من تداعيات بمزيد من عدم الأستقرار وكذلك تداعيات إقتصادية تطول الجميع وتابع قائلاً: وان مصر ما زالت تحاول القيام بجهود الوساطة من اجل وقف تلك الحرب ، لأن مصر تدرك جيداً أن تداعيات الحرب ستكون ضريبتها كبيرة علي الجميع .

وأضاف" جعفر" في تريحات صحفية له اليوم ،أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل هامة ، في مقدمتها التأكيد على قوة وتماسك مؤسسات الدولة المصرية، ووعي القيادة السياسية بحجم التحديات المحيطة، مع استمرار العمل على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد " جعفر"  أن توجيه  العسكري  يعكس الحرص علي مواجهة من يحاولون إستغلال الأزمات خاصة في هذا التوقيت ،وأن  الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مطالباً الحكومة ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة علي الأسواق لمواجهة أي تجاوزات أو استغلال البعض ورفع الاسعار دون مبرر.

وإختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد علي الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم جهودها الرامية إلى حماية الأمن القومي والحفاظ على ثوابت الدولة ومصالحها الاستراتيجية.

حسن جعفر مجلس الشيوخ الاكاديمية العسكرية الأسواق رفع الاسعار

