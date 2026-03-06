السادات: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية تؤكد أولوية الأمن القومي وبناء الإنسان لمواجهة التحديات

أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية تعكس رؤية استراتيجية شاملة للدولة المصرية تقوم على ترسيخ مفاهيم الأمن القومي وبناء الإنسان المصري القادر على حماية مقدرات الوطن ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وقال السادات، إن تأكيد الرئيس السيسي أن الهدف الرئيسي من برامج الأكاديمية العسكرية هو "بناء الإنسان" يعكس إدراك القيادة السياسية بأن الاستثمار الحقيقي لأي دولة يبدأ من الإنسان المؤهل علميًا وفكريًا وقيميًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قطعت خطوات كبيرة في هذا المسار من خلال تطوير منظومة التعليم وإطلاق الجامعات الأهلية والخاصة، إلى جانب التجربة المتقدمة للأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد الكوادر.

وأوضح الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن ما أشار إليه الرئيس بشأن عدم وجود أي محاباة أو تمييز في اختيار الدارسين داخل الأكاديمية العسكرية، وأن معيار الاختيار هو الكفاءة والقدرة، يمثل رسالة مهمة تؤكد أن الدولة المصرية تعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مؤسسات قائمة على الكفاءة والانضباط، وهو ما يرسخ الثقة في مؤسسات الدولة ويعزز قيم العدالة.

وأشار السادات، إلى أن حديث الرئيس عن ضرورة إعداد أجيال تمتلك الوعي والرؤية والفهم يعكس اهتمامًا واضحًا ببناء الشخصية المصرية القادرة على حماية مقدرات الدولة وصون مكتسباتها، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن بناء الإنسان الواعي يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري.

وأضاف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ،أن إشادة الرئيس بالدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد وتأهيل الكوادر من مختلف المؤسسات يعكس نجاح هذه التجربة في خلق نموذج متكامل لتأهيل القيادات الشابة، من خلال برامج علمية وتدريبية تعتمد على أسس علمية حديثة في مجالات علم النفس والاجتماع، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكفاءة عالية.

كما أشاد السادات بما تضمنته كلمة الرئيس من رسائل واضحة بشأن الأوضاع الإقليمية والحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن موقف مصر الثابت الداعي إلى وقف الحروب والتصعيد يعكس سياسة خارجية متوازنة ومسؤولة تحرص على حماية استقرار المنطقة وتجنب شعوبها ويلات الصراعات.

وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن تحذير الرئيس من تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية على الأوضاع الاقتصادية وحرصه على مواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار يعكس انحياز الدولة الكامل للمواطن المصري، وحرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو استغلال للظروف.

واعتبر السادات أن حديث الرئيس السيسي للمواطنين برسائل الطمأنة يعكس ثقة القيادة السياسية في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات، بفضل تماسك مؤسساتها وقوة شعبها ووعي المواطنين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف الوطني والعمل المشترك للحفاظ على استقرار الدولة ومكتسباتها.

وأكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات نحو بناء دولة حديثة قوية، تقوم على العلم والانضباط وإعداد الإنسان القادر على قيادة المستقبل، وهو ما يمثل الضمانة الحقيقية لتعزيز الأمن القومي المصري وحماية مصالح الوطن.

