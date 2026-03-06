قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السادات: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية تؤكد أولوية الأمن القومي وبناء الإنسان لمواجهة التحديات

عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي
عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية تعكس رؤية استراتيجية شاملة للدولة المصرية تقوم على ترسيخ مفاهيم الأمن القومي وبناء الإنسان المصري القادر على حماية مقدرات الوطن ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وقال السادات، إن تأكيد الرئيس السيسي أن الهدف الرئيسي من برامج الأكاديمية العسكرية هو "بناء الإنسان" يعكس إدراك القيادة السياسية بأن الاستثمار الحقيقي لأي دولة يبدأ من الإنسان المؤهل علميًا وفكريًا وقيميًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قطعت خطوات كبيرة في هذا المسار من خلال تطوير منظومة التعليم وإطلاق الجامعات الأهلية والخاصة، إلى جانب التجربة المتقدمة للأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد الكوادر.

وأوضح الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن ما أشار إليه الرئيس بشأن عدم وجود أي محاباة أو تمييز في اختيار الدارسين داخل الأكاديمية العسكرية، وأن معيار الاختيار هو الكفاءة والقدرة، يمثل رسالة مهمة تؤكد أن الدولة المصرية تعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مؤسسات قائمة على الكفاءة والانضباط، وهو ما يرسخ الثقة في مؤسسات الدولة ويعزز قيم العدالة.

وأشار السادات، إلى أن حديث الرئيس عن ضرورة إعداد أجيال تمتلك الوعي والرؤية والفهم يعكس اهتمامًا واضحًا ببناء الشخصية المصرية القادرة على حماية مقدرات الدولة وصون مكتسباتها، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن بناء الإنسان الواعي يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري.

وأضاف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ،أن إشادة الرئيس بالدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد وتأهيل الكوادر من مختلف المؤسسات يعكس نجاح هذه التجربة في خلق نموذج متكامل لتأهيل القيادات الشابة، من خلال برامج علمية وتدريبية تعتمد على أسس علمية حديثة في مجالات علم النفس والاجتماع، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكفاءة عالية.

كما أشاد السادات بما تضمنته كلمة الرئيس من رسائل واضحة بشأن الأوضاع الإقليمية والحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن موقف مصر الثابت الداعي إلى وقف الحروب والتصعيد يعكس سياسة خارجية متوازنة ومسؤولة تحرص على حماية استقرار المنطقة وتجنب شعوبها ويلات الصراعات.

وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن تحذير الرئيس من تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية على الأوضاع الاقتصادية وحرصه على مواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار يعكس انحياز الدولة الكامل للمواطن المصري، وحرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو استغلال للظروف.

واعتبر السادات أن حديث الرئيس السيسي للمواطنين برسائل الطمأنة يعكس ثقة القيادة السياسية في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات، بفضل تماسك مؤسساتها وقوة شعبها ووعي المواطنين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف الوطني والعمل المشترك للحفاظ على استقرار الدولة ومكتسباتها.

وأكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات نحو بناء دولة حديثة قوية، تقوم على العلم والانضباط وإعداد الإنسان القادر على قيادة المستقبل، وهو ما يمثل الضمانة الحقيقية لتعزيز الأمن القومي المصري وحماية مصالح الوطن.

".

عفت السادات حزب السادات حزب السادات الديمقراطي لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

الاهلي

هترجع بسرعة.. ناقد رياضي يساند كريم فؤاد بعد إصابته

ترشيحاتنا

ندى بسيوني

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

نيللى كريم

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

حكاية نرجس

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

بالصور

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد