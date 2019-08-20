اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

أسباب وجع المعدة للحامل

من المهم جدا معرفة اسباب وجع المعدة للحامل قبل تناول أى دواء أو مسكن بشكل عشوائى لأن بذلك تضمن المرأة الحصول على أفضل علاج يناسب حالتها ويريحها من الـ ألم وفى نفس الوقت تحمى الجنين من أى مخاطر.

ونرصد ابرز اسباب وجع المعدة للحامل وفقا لما ذكره موقع " americanpregnancy" .

- الغازات و الامساك وسوء الهضم حيث ان الغاز أثناء الحمل ناتج عن زيادة مستويات هرمون البروجسترون مما يسبب تباطأ الجهاز الهضمي، مما يجعل الطعام يسير ببطء أكثر.



- إن شرب الكثير من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالالياف وممارسة الرياضة المناسبة للحامل واستخدام أدوات إزالة البراز هي طرق ممتازة لعلاج الغازات المفرطة و الامساك.



- براكستون هيكس او الطلق الكاذب وتختلف حدته من امراة لاخرى ويجعل المرأة تشعر بوجود شد فى عضلات المعدة بحيث تشعر المعدة بالصلابة أو القسوة.



أسباب وجع البطن للحامل

تعانى الحامل من متاعب كثيرة حتى يصل طفلها للحياة ومن مشاكل الحمل الحمل الشائعة هى وجع البطن، ولكى تتمكن من علاجها بشكل صحيح عليها فى البداية معرفة اسباب وجع البطن للحامل.



ونعرض لكم أبرز أسباب وجع البطن للحامل وفقا لما ذكره موقع "americanpregnancy ".



- آلام الأربطة المستديرة : يمكن أن يتميز هذا الالم باحساس المرأة بـ طعن حاد عند تغيير الوضع او الوقوف وقد يكون عند البعض ممل وقوى.



- يحدث ألم الأربطة المستديرة بسبب الرباطين الكبيرين اللذين يمتدان من الرحم إلى الفخذ ومع نمو الرحم ، تمدد هذه الأربطة وتسبب عدم ارتياح.



- يظهر آلام الأربطة المستديرة في الثلث الثاني من الحمل بشكل عام، ورغم الام الشديدة التى يسببها الا انه غير ضار بالمرة.



- مشكلات الحمل الشائعة التى يمكن أن تحدث أثناء الحمل والتي لا تشكل تهديدًا بشكل عام مثل فيروسات المعدة وحصى الكلى والأورام الليفية وحساسيات الغذاء كلها أشكال صالحة لألم في البطن غير ضارة.



أسباب ألم المعدة للحامل فى الشهر الثامن

تزداد آلام المرأة فى الشهر الثامن من الحمل حيث قد اقترب موعد الولادة وقدوم الطفل وتشعر بـ الألم فى أجزاء متفرقة من الجسم وفى مقدمتها الم المعدة .



وعرض موقع " healthline" اسباب الم المعدة للحامل فى الشهر الثامن :

من المهم أن تعرف ما هو طبيعي وما هو غير ذلك ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالانزعاج الذي قد تشعر به خلال الفصل الثالث.

- الامساك احد اشهر اسباب الم المعدة للحامل خاصة فى الشهور الاخيرة .

- الانتفاخ والغازات من أكثر أسباب آلام المعدة للحامل انتشارا بين الامهات .

- انقباضات براكستون هيكس أو الطلق الكاذب ، وهي عبارة عن تقلصات تحدث فى بداية الحمل تصيب الرحم بشكل غير متواصل وتختلف حدتها من امرأة لاخرى فالبعض يلاحظها مبكرا والبعض الآخر لا يشعر بها إلا بعد مرور فترة والدخول فى الثلث الأخير ويصعب التفريق بينها وبين الآلام العادية.

- المخاض الزائف في حين أنه يمكن أن يسبب بعض الاضطرابات في البطن إلا أن الأمة تظل محدودة ولا تسبب الكثير من الألم.

- وجود التهابات فى المسالك البولية (UTI).

- تسمم الحمل ، هي حالة تسبب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل .

- انفصال المشيمة ، وهي حالة تحدث عندما تنفصل المشيمة عن الرحم في وقت مبكر جدًا.



متى تصبح آلام بطن الحامل خطيرة

فى بعض الحيان تتطور الآم المعدة لدى المرأة الحامل خاصة فى الشهور الاخيرة بصورة تشكل خطورة عليها أو على الجنين مما يحتم عليها سرعة الاتصال بالطبيب المتابع لها.

يمكن للمرأة الحامل اكتشاف الام البطن الخطيرة بمجموعة من الأعراض الواضحة ، وهى:

- حدوث نزيف مهبلي

- المعاناة من حمى

- الشعور بـ قشعريرة برد

- الشعور بـ دوخة

- الميل للـ غثيان

- القيء أو الترجيع.

وجع المعدة من أشهر المشكلات التي تتعرض لها المرأة الحامل تجعلها غير قادرة على تناول الطعام الذى تكون فى أمس الحاجة إليه خلال هذه الفترة لإمداد جسمها والجنين باحتياجاتهما الغذائية.وللتخلص من هذه المشكلة ينبغي على النساء أن تكون لديهم دراية بـ اسباب وجع المعدة للحامل وهذا ما نعرضه في هذا التقرير.