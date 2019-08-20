الهداف وأفضل حارس.. أبطال العالم: الفوز بالكأس كان هدف الجميع.. فيديو

قال حسن وليد لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين،هداف كأس العالم، إنه لم يتوقع تحقيق لقب هداف البطولة.



وأضاف حسن وليد في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" أحرزت 51 هدف طوال البطولة وكل هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى".



من جانبه قال عبد الرحمن حميد أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم وحارس مرمى المنتخب، إنه لم يتوقع تحقيق لقب أفضل حارس مرمى وكان هدفنا تحقيق لقب كأس العالم، ولم نفكر في الجوائز الفردية.



وأضاف مهاب حسام، لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، أنه يبلغ من العمر 16 عاما، مضيفا:" أمارس رياضة كرة اليد منذ 10 سنوات".



