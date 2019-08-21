للنفخ والتخسيس.. طرق استخدام حبوب الخميرة

كانت ومازالت حبوب الخميرة هي الإجابة عن الكثير من المشكلات التي قد تواجهك، فغناؤها بالفيتامينات والمعادن وفوائدها تعود عليك بالنفع، فهناك طرق استخدام الخميرة لإنقاص الوزن وعلى الجانب الآخر طرق استخدام حبوب الخميرة لزيادة الوزن، ونفخ الخدود.





ما هي حبوب الخميرة؟





تستخلص حبوب الخميرة من مادة الخميرة الطبيعية، والتي تحتوي على العديد من الفوائد العامة لصحة الإنسان، فإلى جانب استخدام الخميرة في عمل المخبوزات والأجبان، تدخل الخميرة في تكوين بعض أنواع من الأدوية، والمضادات الحيوية.

طرق استخدام حبوب الخميرة للتنحيف

حبوب الخميرة من الاختيارات التي ينصح بها في عملية إنقاص الوزن، ويرجع ذلك لاحتوائها على نسبة عالية الألياف المفيدة للهضم، وكذلك تساعد فى فقد الشهية بشرط تناولها مع كمية كبيرة من الماء، بالإضافة إلى أنها غنية بفيتامينات B.

فوائد طرق استخدام حبوب الخميرة

حبوب الخميرة هي عبارة عن أقراص تباع في الصيدليات، وهي مستخلصة من الخميرة العادية، وتتمتع حبوب الخميرة التي تفيد الجسم وتمده بالطاقة اللازمة والفيتامينات الناقصة وهي:

- فيتامين B6 وهو من الفيتامينات التي تقوم بعملية تمثيل المواد البروتينية والحفاظ على التوازن داخل الكبد. - فيتامين B2 الذي مهمته هو القيام بامتصاص الحديد في الجسم والتخلص من الأملاح والماء الزائد في الجسم. - فيتامين B15 وهو يخلص الجسم من السموم بالإضافة إلى عمله على تنشيط الغدة النخامية. - فيتامين B3 يعمل على تكوين كريات الدم الحمراء ونقل الهيدروجين الى الجسم. - فيتامين B1 الذي يسهل من عملية الهضم ويعتبر فاتح للشهية. - واخيرًا تضم حبوب الخميرة فيتامين H الذي يقوم بمهمة نقل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون.

فوائد طرق استخدام حبوب الخميرة لباقي الجسم

- حبوب الخميرة مفيدة جدًا للأظافر فهي تقويها بالإضافة إلى لمعان الشعر وتقويته. - تعتبر حبوب الخميرة من المواد الطبيعية التي تعمل على نفخ الخدود بشكل طبيعي وتيصفي الوجه من الشوائب وحمايته من التجاعيد. - التخفيف من الآلام المسبقة للحيض. - يقلل من نسبة السكر بالدم، إذا تم تناوله بانتظام لمدة 8 أسابيع. - يقلل مستويات الكوليسترول في الدم. - يضعف من فرص الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي. - التخفيف من الاسهال. - تقليل حب الشباب. - تقوية جهاز المناعة.

طريقة استخدام حبوب الخميرة للتسمين

حبوب الخميرة كما ذكرنا غنية بالفيتامينات والمعادن وبالتالي استخدامها لزيادة الوزن يفيد الجسم، فهي لا تعمل على زيادة الوزن اعتمادًا على الدهون الضارة ولكنها تزيد الوزن بصحة.

وهناك طريقتان لتناول حبوب الخميرة لزيادة الوزن:

الطريقة الأولى: هي تناول حبوب الخميرة بعد كل وجبة من الوجبات الثلاثة بشكل يومي حتى نصل إلى النتيجة المرجوة في النهاية.

الطريقة الثانية: هي إذابة حبوب الخميرة في كوب لبن أو ماء. طريقة استخدام حبوب الخميره لتسمين الوجه مكونات طريقة استخدام حبوب الخميره لتسمين الوجه: - 2 ملعقة كبيرة من الزبادي او اللبن الرائب. - ملعقة كبيرة من خميرة البيرة.

طريقة التحضير: - ضيفي ملعقة الخميرة إلى اللبن الرائب. - اخلطيهم سويًا حتى يصبحوا خليط متجانس. - اخلطي العجين على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق. - ثم افركي وجهك واغسليه بالماء الفاتر. - ثم رطبي وجهك بكريم مرطب.

وصفة طرق استخدام حبوب الخميرة للتنحيف



إذا أردت إدخال حبوب الخميرة كمساعد في الحمية الغذائية الخاصة بك لإنقاص الوزن، فكل ما عليك هو تناول قرص واحد من حبوب الخميرة يوميًا وبصورة منتظمة قبل كل وجبة من الوجبات الثلاثة، بحوالي ساعة أو ساعتين، وقرصين لـ 3 أقراص قبل النوم بثلاث ساعات. نتيجة طرق استخدام حبوب الخميرة تبدأ نتيجة حبوب الخميرة في الظهور بعد أسبوع كامل من الحصول على كل الجرعات بصورة منتظمة. السعرات الحرارية المتاحة في طرق استخدام حبوب الخميرة للتنحيف: تتضمن حبوب الخميرة مواد غذائية متعددة تعمل على فقدان الوزن، ولكن بالإضافة إلى ذلك فهي تحتوي على سعرات حرارية، لذا عند إدخال حبوب الخميرة في نظامك الغذائي عليك معرفة كم السعرات الغذائية في القرص الواحد حتى لا تأكل أكثر مما جسمك يحرق. فاستهلاك 95 سعرة حرارية زيادة في اليوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة كيلو كل 6أسابيع مما يكسبك نحو 10 كيلو إضافية في الوزن خلال عام.

الأعراض الجانبية لاتباع طرق استخدام حبوب الخميرة:



قد تكون حبوب الخميرة البيرة أمنة لعدد كبير من الأشخاص، وذلك في حال تناولها عن طريق الفم على المدى القصير، ولكن هناك بعض الأعراض التي قد تلازمك عند تناول حبوب الخميرة وهي: - الصداع. - الشعور بعدم الراحة في المعدة. - انتفاخ البطن "الغازات".

نصائح عند اتباع طرق استخدام حبوب الخميرة للتنحيف: