سوسن بدر: لم يتم تصوير دوري في مسرحية الواد سيد الشغال

قالت الفنانة سوسن بدر؛ إنها تعتبر ممثلة محظوظة لأنها بدأت مع العملاقين نور الشريف وعادل إمام؛ مشيرة إلى أنها شاركت في مسرحية "الواد سيد الشغال"، ولكن في العروض التي لم يتم تصويرها.





وأضافت سوسن بدر خلال حلقة برنامج «صاحبة السعادة»؛ الذي تقدمه « إسعاد يونس»؛ أنها شاركت في فيلم حبيبي دائما وهي ما زالت تدرس في معهد التمثيل؛ مشيرا إلى أن مخرج الفيلم اختارها أثناء عرض مسرحي داخل المعهد.





وأكدت سوسن بدر؛ أن قادة الفن في الماضي كانوا يطلبون من الممثلين الشباب كثرة الاطلاع والقراءة؛ لأن ممثلا موهوبا دون ثقافة لا يساوي شيئا.





وأعلنت سوسن بدر؛ أنها من جيل الشباب تعشق تمثيل الموهوبة منى زكي؛ لأنها مهتمة بعملها وعلى درجة من الالتزام.



