ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق 4 أطفال في انقلاب سيارة داخل ترعة بسوهاج

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:27 ص
انقلاب سيارة داخل
انقلاب سيارة داخل ترعة بسوهاج
تمكن الأهالي من انتشال جثث 4 أطفال غرقوا في انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بقرية الهماص بالمنشاة بسوهاج، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "أحمد. ح"، 30 عاما، سائق، مقيم بقرية الهماص مركز المنشاة، اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته "توك توك"، مما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة كل من "حسن"، 10 سنوات، نجل قائد السيارة، و"مريم. خ"، 5 سنوات، و"ملك. خ"، 7 سنوات، و"أمل. م"، 4 سنوات، أبناء شقيقتي قائد السيارة، وتم استخراج السيارة من الترعة والتحفظ عليها.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع عامل ونجله في انقلاب جرار زراعى في ترعة بسوهاج

مصرع طالبين سقطت بهما سيارة فى ترعة بسوهاج

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج

مصرع ربة منزل وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة داخل ترعة بسوهاج

ترشيحاتنا

أيمن حافظ يرد على أمير عزمي مجاهد: شرف ليا إني أهلاوي.. وفخور بثقة رئيس الزمالك.. فيديو

تركيا تمدد المهلة الممنوحة للمخالفين السوريين لمغادرة إسطنبول

للنفخ والتخسيس.. طرق استخدام حبوب الخميرة

عدلي القيعي يفتح النار على التحكيم عقب بيان الأهلي: الجنايني دائم مكايدة جماهير النادي.. فيديو

أمير مجاهد يتحدث عن أزمته مع أيمن حافظ: أخدت حقي بلساني مش هضرب واحد قد أبويا.. فيديو

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

علي جمعة يكشف عن فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

شاهد.. رقصة دينا الشربيني مع عمرو دياب على أنغام يوم تلات ومعهم محمد إمام

اعتداء حلاق وأصدقائه على شاب من ذوي الإعاقة في الشرقية.. فيديو

تركيا تمدد المهلة الممنوحة للمخالفين السوريين لمغادرة إسطنبول

قرار عجيب.. أحمد موسى: الصحة تخالف تعليمات السيسي وتفرض رسوما على مرضى قوائم الانتظار.. فيديو

عدلي القيعي يفتح النار على التحكيم عقب بيان الأهلي: الجنايني دائم مكايدة جماهير النادي.. فيديو

في عهد الهكسوس.. هذا النبي هو أول يهودي دخل مصر.. تعرف عليه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019