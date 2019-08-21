غرق 4 أطفال في انقلاب سيارة داخل ترعة بسوهاج

تمكن الأهالي من انتشال جثث 4 أطفال غرقوا في انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بقرية الهماص بالمنشاة بسوهاج، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي، وأخطرت النيابة العامة.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "أحمد. ح"، 30 عاما، سائق، مقيم بقرية الهماص مركز المنشاة، اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته "توك توك"، مما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.



نتج عن الحادث وفاة كل من "حسن"، 10 سنوات، نجل قائد السيارة، و"مريم. خ"، 5 سنوات، و"ملك. خ"، 7 سنوات، و"أمل. م"، 4 سنوات، أبناء شقيقتي قائد السيارة، وتم استخراج السيارة من الترعة والتحفظ عليها.



ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة.

