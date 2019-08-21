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فن

احمد حسام ميدو يستعرض عضلاته ويمازح راموس بهذه الطريقة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:23 ص
احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
مصطفى كرم
شارك الكابتن احمد حسام ميدو متابعيه بصورة جديدة لة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وهي يستعرض لياقته.

وظهر أحمد حسام ميدو من داخل ملعب المقاصة وهو يستعرض لياقته وعضلات جسده.

وقام احمد حسام ميدو بتوجيه رسالة الي سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الاسباني بعمل اشارة الي راموس في الصورة مازحا إياه قائلا "😂😂 !! who's now" .

ولاقت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام .

ويستعد أحمد حسام ميدو للمنافسة مع فريق مصر المقاصة علي بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها القادمة .

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