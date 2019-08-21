مدير مكتبة اﻹسكندرية يلتقي كبير المستشارين بالمكتبة الوطنية بنيوزيلندا

التقى الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مع ونستون روبرت كبير المستشارين بالمكتبة الوطنية في نيوزيلندا، وذلك في إطار مد جسور التعاون بين المكتبتين.

وقال الدكتور مصطفى الفقي - في تصريح له اليوم - إنه وجه رسالة شفهية إلى الوزير المختص في نيوزيلندا عن طريق كبير مستشاري المكتبة ليؤكد فيها ترحيب مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية في اجتماعه الأخير بدعوة السيدة جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا إلى عضوية المجلس الذي يضم عددًا من الشخصيات الدولية المرموقة في شتى المجالات.

وأضاف أن الموقف الإنساني العميق الذي أظهرته السيدة أرديرن تجاه مواطنيها في أعقاب الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجدين بمدينة كرايست تشرش حظى بإشادة عالمية واسعة النطاق، وهو سلوك إنساني وسياسي رفيع يٌحتذى به، جسد قيم التسامح، وقبول الآخر، ورفض العنف، وهي ذات القيم التي تقوم عليها مؤسسة ثقافية عالمية مثل مكتبة الإسكندرية.

من جانبه ، أعرب السيد ونستون روبرت عن تقديره لدعوة مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، وأشاد بما تضمه المكتبة من مقتنيات مهمة، وأنشطة وفعاليات في كل المجالات باعتبارها مؤسسة ثقافية شاملة، على أرض مصرية، ونافذة للحضارة الإنسانية على مستوى العالم أجمع .. معربا عن تقديره العميق لمكتبة الإسكندرية، ورغبته في تعزيز التعاون بين المكتبتين.