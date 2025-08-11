تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأثنين.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.56 جنيه للبيع و48.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.53 جنيه للبيع، و56.37 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.32 جنيه للبيع، و65.13 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.93 جنيه للبيع، و12.90 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 159.00 جنيه للبيع، و158.53 جنيه للشراء.