عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
جيش الاحتلال: إصابة جندي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
نتنياهو يبلغ ترامب بخطط السيطرة على مدينة غزة والمخيمات
وزير الخارجية: مصر ترفض توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتدعو أوروبا للتحرك
وزير المالية: حريصون على تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع في الأسواق الأفريقية
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
مجدي عبدالغني يوجه رسائل نارية لمجلس الأهلي
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بالزيادة الرسمية
إيران ترحب بالسلام بين أذربيجان وأرمينيا وتؤكد رفضها لممر زنجزور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

جيش الاحتلال: إصابة جندي بنيران قناص شمالي قطاع غزة

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، أعلن إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق استشهد 7 فلسطينيين فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف طائرة انتحارية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية في عمارة تعود لعائلة أبو شمالة، بالمخيم الغربي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية فلسطينية.

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة من الهجمات المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع، دون تمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

وفي جريمة أخرى وصفت بـ"البشعة"، استشهد 7 فلسطينيين بينهم 5 صحفيين، إثر غارة إسرائيلية مباشرة استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية، في اعتداء جديد يضاف إلى سجل الانتهاكات المتصاعدة بحق الطواقم الإعلامية في القطاع المحاصر.

وأشار المكتب إلى أن الاستهداف تم بشكل مباشر ومتعمد، ويمثل خرقا صارخا للقوانين الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في مناطق النزاع، مؤكدًا أن هذه الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد.

كما أسفر القصف عن إصابة عدد من الصحفيين بجروح متفاوتة، بعضهم بحالة خطرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 61,430 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة 153,213 آخرين، في حصيلة مرشحة للارتفاع، وسط صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض أو في المناطق التي تتعرض لقصف متواصل.

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها
أودي
ايتن عامر بالبوركيني
جيسيكا وحوت الاوركا
