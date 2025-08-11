قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
جيش الاحتلال: إصابة جندي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
نتنياهو يبلغ ترامب بخطط السيطرة على مدينة غزة والمخيمات
وزير الخارجية: مصر ترفض توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتدعو أوروبا للتحرك
وزير المالية: حريصون على تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع في الأسواق الأفريقية
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
مجدي عبدالغني يوجه رسائل نارية لمجلس الأهلي
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بالزيادة الرسمية
إيران ترحب بالسلام بين أذربيجان وأرمينيا وتؤكد رفضها لممر زنجزور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي

بدر عبدالعاطي
بدر عبدالعاطي
البهى عمرو

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، رفض بلاده القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وتكريس احتلال القطاع، مشيرًا إلى أنه يُشكل خطورة بالغة وسينجم عنه مزيد من التدهور وعدم الاستقرار في غزة.

وشدد "عبدالعاطي" خلال اتصاله بنظيره الألماني، يوهان فاديفول، أمس الأحد، على ضرورة اتخاذ وقفة واضحة تجاه هذا القرار، داعيًا الاتحاد الأوروبي للتحرك سريعًا لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، حسب بيان للخارجية المصرية.

وأوضح وزير الخارجية المصري أنَّ القرار الإسرائيلي يهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، مُشددًا على رفض مصر الكامل لسياسة التجويع والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني، كما اعتبر الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وثمَّن "عبدالعاطي" في هذا السياق إعلان الحكومة الألمانية تعليق صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي قد تستخدم في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

وعلى صعيد متصل، تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وأطلع الوزير المصري نظيره الألماني على الجهود المصرية الدؤوبة لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشددًا على ضرورة توقف إسرائيل عن وضع العقبات أمام نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وتناول وزير الخارجية المصري في هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني عن تقديره الكامل للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما ثمَّن الجهود المصرية لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

ولفت إلى تطلع برلين للمشاركة في المؤتمر على مستوى رفيع وكراعٍ للمؤتمر في ضوء الأهمية التي توليها ألمانيا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وأبدى الوزير الألماني اتفاقه على الخطورة البالغة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

بدر عبدالعاطي المجلس الوزاري الإسرائيلي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

موعد اجازة المولد النبوي

3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين

تنسيق الجامعات 2025

ذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7 وعلوم 81.2.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

وزارة العمل

1500 فرصة عمل في الأمن برواتب تصل لـ9000 جنيه.. التفاصيل الكاملة

موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات المتبقية لنهاية العام

موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات الرسمية حتى نهاية العام

ترشيحاتنا

شريف الشربينى

وزير الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة 350 فدانا بنظام المطور الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة

المائدة المستديرة

انطلاق النسخة التاسعة من المائدة المستديرة ثنك كوميرشال 8 سبتمبر

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-8-2025

بالصور

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها
التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها
التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

عمرها 32 عامًا.. أسرع سيارة سيدان من أودي تطيح بالسيارات الحديثة

أودي
أودي
أودي

بالبوركيني .. آيتن عامر بإطلالة صيفية | شاهد

ايتن عامر بالبوركيني
ايتن عامر بالبوركيني
ايتن عامر بالبوركيني

التهم المدربة.. اللحظات الأخيرة بين جيسيكا وحوت الأوركا

جيسيكا وحوت الاوركا
جيسيكا وحوت الاوركا
جيسيكا وحوت الاوركا

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم "ريكلام" بعد نصيحة سامح الصريطي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد