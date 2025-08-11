برلمانية: قرار احتلال غزة يخلق مزيدا من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن احتلال قطاع غزة، يخلق مزيدا من التوتر والصراع في منطقة الشرق الاوسط، بما يمثله من تعدي صارخ علي الشعب الفلسطيني الاعزل واستمرار للتجويع والحصار والإبادة الجماعية.

ولفتت أن الشعب الفلسطيني الأعزل يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ أحداث السابع من أكتوبر.

وأشارت" نبيه " في تصريحات صحفية لها اليوم إلى أن هذا القرار يعني مواصلة حرب الإبادة التي تستهدف القضاء على مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة أن ما يحدث يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق الإنسانية.



وأكدت عضو النواب أن موقف مصر قيادة وحكومة وشعباً يرفض التهجير القسري للفلسطنين من أراضيهم حتي لا يتم تصفية القضية الفلطسينية ، مشيرة أنه منذ أحداث السابع من أكتوبر ومصر تتحرك علي كافة المستويات الدبلوماسية والسياسية والإنسانية من اجل إنهاء الحرب ووقف العدوان الإسرائيلي علي غزة.



كما أشادت بالموقف المصري الرافض لهذه السياسات العدوانية جملة وتفصيلًا، وتمسك القاهرة بموقفها الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكدت أن مصر قدمت مساعدات إنسانية وإغاثية تصل 80% من حجم المساعدات المقدمة من أجل كسر الحصار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبة " المجتمع الدولي بضرورة الضغط علي إسرائيل من أجل وقف العدوان علي غزة.