البلشي: الاحتلال يستهدف ناقلي الحقيقة والإبادة مستمرة
الناشطة السويدية جريتا ثونبرج: سنعود بأسطول جديد إلى غزة في نهاية أغسطس
النقل تمد ساعات عمل الأتوبيس الترددي.. وتحدد فترة اشتراكات الطلاب
طريقة التقديم في المعاهد الصحية الشرطية| تفاصيل
وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام
استشهد وهو يؤدي واجبه.. الصحفي محمد قريقع يوثق المجاعة قبل دقائق من اغتياله
بعد تصديق الرئيس.. تعرف على الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025
هل الاستعجال في الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
ضوابط استقطاع أجور العاملين بالقطاع الخاص
أخبار العالم

الناشطة السويدية جريتا ثونبرج: سنعود بأسطول جديد إلى غزة في نهاية أغسطس

محمود عبد القادر

نشرت الناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج رسالة على حسابها على إنستجرام تفيد بأنها ستحاول هي ونشطاء آخرين في 31 أغسطس إطلاق أسطول إلى غزة مرة أخرى، بعد أن استولت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على السفينة "مادلين".

وقالت ثونبرج: سنطلق أكبر محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة بعشرات السفن المبحرة من إسبانيا".

وأضافت: "سنلتقي بسفن من تونس وأماكن أخرى على طول الطريق ستنضم إلينا".

وفي منتصف شهر يونيو الماضي، نقلت سلطات دولة الاحتلال، ستة ناشطين آخرين من سفينة "مادلين" التي سعت لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى مطار بن جوريون لترحيلهم من دولة الاحتلال.

وأكدت كل من وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال ومنظمة "عدالة" للحقوق المدنية أنه من المقرر ترحيل ستة ركاب آخرين اليوم وصباح غد، بعد ثلاثة أيام من اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي لسفينتهم وسحبها إلى أشدود، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

والنشطاء الستة هم مارك فان رين من هولندا، وشعيب أوردو من تركيا، وياسمين أكار من ألمانيا، وتياغو أفيلا من البرازيل، وريفا فيارد من فرنسا، وريما حسن، العضوة الفرنسية في البرلمان الأوروبي عن حزب "فرنسا المتمردة" (LFI) اليساري المتشدد، وهي من أصل فلسطيني.

وكتبت خارجية الاحتلال عبر حسابها بمنصة "إكس": "ستة ركاب آخرين من "يخت السيلفي"، بينهم ريما حسن، في طريقهم إلى مغادرة إسرائيل"، وأرفقت صور لهم في المطار وعلى متن الطائرات وداعًا، ولا تنسوا التقاط صورة سيلفي قبل مغادرتكم.

من المقرر ترحيل الناشطين المتبقيين، باسكال موريراس ويانيس محمدي، وكلاهما فرنسيان أيضًا، غدًا، وسيبقيان رهن الاحتجاز في سجن جفعون بالرملة حتى ذلك الحين.

تنازل أربعة ناشطين من مادلين عن حقهم في المثول أمام قاضٍ، وبالتالي تم ترحيلهم فورًا يوم الثلاثاء، بمن فيهم ناشطة المناخ السويدية الشهيرة غريتا ثونبرغ.

