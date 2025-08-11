السعودية و بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا بنظيره البريطاني ديفيد لامي، إذ بحثا في الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه السعودية منذ إعلان خطة نتنياهو احتلال قطاع غزة بمباحثات تركية أوروبية تناقش تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن تداعياتها الأمنية والإنسانية، وأهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لوقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

في الوقت ذاته، نددت السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، كما أدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقاً لما ذكرته الخارجية السعودية.

وقالت المملكة في بيانها: "إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض"، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

وفي إطار توالي زخم ردود الأفعال المنددة ضد رغبة إسرائيل احتلال القطاع، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، يمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكاً فاضحاً لكافة القرارات الأممية والقوانين الدولية، مشدداً على أن هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.