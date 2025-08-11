وزير الخارجية: نرفض سياسة التجويع والقـ.تل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة

بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع نظيره الألماني التطورات الإقليمية والأوضاع في قطاع غزة، وشدد وزير الخارجية على ضرورة وقف العقبات الإسرائيلية أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأهمية التوسع في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أ، القرار الإسرائيلي لتوسيع العمليات في غزة يكرس الاحتلال ويهدد بمزيد من التدهور، وأكد رفض مصر القاطع لقرار توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وتابع وزير الخارجية المصري: نرفض سياسة التجويع والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة، و يدعو الاتحاد الأوروبي للتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة.



