الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين

موعد اجازة المولد النبوي
موعد اجازة المولد النبوي

ينتظر الموظفون والعاملون بالقطاع الحكومي والخاص، موعد إجازة المولد النبوي الشريف2025، خاصة مع اقترابه خلال الفترة المقبلة، وبدء انتشار حلوى المولد في الأسواق.

المولد النبوي2025 امتى؟

وتشير الحسابات الفلكية، إلى أن إجازة المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2025 توافق يوم الخميس، 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول للعام الهجري الحالي، حيث إن عدة شهر صفر الحالي 29 يوما وفقا للحسابات الفلكية.

إجازة المولد النبوي

وفقاً للأجندة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، فإن إجازة المولد النبوي ستكون يوم 4 سبتمبر الشهر المقبل، وسيعلن رئيس الوزراء عن إجازة المولد النبوي رسمياً قبلها بأيام قليلة . 

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص
المولد النبوي2025

3 أيام إجازة في مولد النبوي

وتتزامن إجازة المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2025 مع عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، فمن المتوقع أن يحصل المصريون على عطلة تمتد لثلاثة أيام متتالية وهى الخميس والجمعة والسبت.
 

إجازة المولد النبوي للموظفين

توافق إجازة المولد النبوي يوم الخميس 4 سبتمبر، وهو يوم واحد فقط إجازة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي القطاع الحكومي والخاص ويتبعها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت . 

وبذلك تصبح إجازة المولد النبوي للموظفين لمدة 3 أيام متتالية وهي الخميس 4 سبتمبر و الجمعة 5 سبتمبر والسبت 6 سبتمبر عطلات أسبوعية حكومية .

إجازة المولد النبوي 2025 رسمياً

ومن المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء قراراً رسمياً بـ إجازة المولد النبوي2025 لموظفي الحكومة، ويتبعه وزير العمل ليصدر قراراً بـ إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص وهو أيضاً يوم واحد فقط

موعد المولد النبوي 2025
موعد المولد النبوي

العطلات الرسمية الباقية في 2025

وبعد انتهاء نصف العام الجاري، تزداد عمليات البحث عن الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 وهي كالتالي : 

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف 2025

-عيد القوات المسلحة الاثنين 6 أكتوبر 2025 ، وسيتم ترحيل الإجازة  إلى يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 .

الاحتفال بالمولد النبوي 

توضح دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعد من أجلّ القربات وأعظم مظاهر التعبير عن المحبة والفرح بمقدمه الشريف، وهو أمر يرتبط بأصل من أصول الإيمان.

 وقد ورد في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»، وهو ما يرسخ مكانة حب الرسول في قلب كل مسلم.

وترى الإفتاء أن إحياء ذكرى المولد النبوي يتجلى في صور متعددة، منها الاجتماع على ذكر النبي، والمدائح النبوية، وقراءة سيرته العطرة، والتأسي به، وإطعام الطعام، والصدقة على المحتاجين، والتوسعة على الأهل والأقارب، وكل ذلك إعلانٌ عن الفرح بمولده وشكر لله على نعمة بعثته.

وقد ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تعظيم يوم مولده الشريف عبر الصيام، والإكثار من الذكر، وقراءة القرآن، والدعاء، وسائر العبادات، وهو ما جرى عليه عمل أهل الأمصار.

المولد النبوي2025 المولد النبوي الشريف اجازة المولد النبوي اجازة مول النبوي موعد المولد النبوي

