عبد الخالق البنا يحقق فضية التجديف في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

توج أحمد عبد الخالق البنا لاعب مصر في التجديف بالميدالية الفضية والمركز الثاني للرجال في سباق ١٠٠٠ متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.





يقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز ويرأس بعثة مصر للتجديف د. محمد ثابت عبدالله.





وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المستضيفة للدورة الإفريقية.



