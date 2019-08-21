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فن

بفيديو لـ عادل إمام.. تامر حسني يسخر من أحد أصدقائه

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:37 م
تامر حسني
تامر حسني
مصطفى كرم
شارك الفنان تامر حسني جمهوره على حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، بفيديو مضحك للزعيم عادل إمام، للسخرية من أحد أصدقائه.

وعلق تامر حسني على فيديو من أحد أفلام عادل إمام قائلا "رد فعل واحد صاحبي لما واحدة تكلمه او تعمله لايك وهو عارف نفسه".

ولاقى الفيديو ردود واسعة من متابعي تامر حسني عبر انستجرام وجاءت بين "هموت من الضحك والله" و"عادل امام فنان جميل".

يذكر أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يشارك فى بطولته زينة وخالد الصاوى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى تشويقى حول أزمة الثقة بين الأصدقاء والتى تتسبب فى تعرض أبطال الفيلم إلى عديد من المواقف الصعبة.

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