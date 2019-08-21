درة تشارك الجمهور بلقطة من مسلسلها الجديد بلا دليل.. شاهد

نشرت الفنانة درة عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" لقطة من مسلسل "بلا دليل" المقرر عرضه على إحدى القنوات فى شهر أكتوبر المقبل.



ويشارك درة فى بطولة مسلسل "بلا دليل"، كل من خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، وإسلام جمال وعدد من الفنانين، وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.



جدير بالذكر أن الفنانة درة شاركت في بطولة مسلسل "الحرملك"، الذي تم عرضه فى الموسم الرمضانى السابق، وهو من بطولة جمال سليمان، وسلافة معمار، ومجموعة من نجوم الوطن العربي.

