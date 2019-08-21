لمة الحلوين بتغريني.. محمد عادل إمام ينشر صورة برفقة عمرو دياب

نشر الفنان محمد عادل إمام، صورة له مع الفنان عمرو دياب، على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر محمد عادل إمام مع عمرو دياب في حفل أمس، الذي أقامه عدد من الفنانين بحضور دينا الشربيني وتامر حسني ونرمين الفقي وبوسي شلبي وبشرى وعدد كبير من نجوم الفن



وعلق محمد عادل إمام على الصورة قائلا "لمة الحلوين بتغريني"، وهي جملة من أغنية يوم تلات لـ عمرو دياب.



ولقيت صورة محمد عادل إمام وعمرو دياب، إعجاب متابعي محمد عادل إمام، عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منورين" و"قلبي".