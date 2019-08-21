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فن

اخبار الفن والفنانين..تعليق صادم من فتاة لـ يسرا اللوزي.. وشمس الكويتية تثير الجدل

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:22 م
شيرى نبيل
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

شمس الكويتية تثير الجدل عبر إنستجرام.. تفاصيل
شاركت الفنانة الكويتية شمس جمهورها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة أثناء قضائها الإجازة الصيفية فى فرنسا وهى مدفونة فى الرمال.

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بعد تبنيها حالات حرجة.. ريهام حجاج تطالب متابعيها بعلاج المرضى غير القادرين

طالبت الفنانة ريهام حجاج متابعيها بمساعدة بعضهم بتبني بعض الحالات المرضية غير القادرة على العلاج وتقديم يد العون لغير القادرين من العرائس على تجهيز مستلزماتهن. 

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مع بشرى ودينا الشربيني.. نرمين الفقي تبهر متابعيها على إنستجرام
نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها مع الفنانتين دينا الشربيني وبشرى عبر "إنستجرام" من إحدى الحفلات أمس، الثلاثاء، بحضور عمرو دياب وعدد كبير من نجوم الفن.


توأم أصالة يشعلان إنستجرام.. والجمهور: عسل ربنا يخليهم.. فيديو
نشرت الفنانة السورية أصالة نصرى عبر موقع الصور والفيويوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لطفليها التوأم وهما يمارسان رياضة نط الحبل فى جو من الحب والألفة.

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سنعمل معا في ماكو .. منة فضالي ونيكولا معوض في أحدث ظهور .. شاهد
نشرت الفنانة منة فضالى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعها مع نيكولا معوض في أحدث ظهور لهم.

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نجل هنا شيحة يشعل إنستجرام
نشرت الفنانة هنا شيحة عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور و الفيديوهات صور لابنها ادم تهنئه بمناسبة عيد ميلاده .
وقالت معلقة على مجموعة الصور.

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عجزتي.. تعليق صادم من فتاة لـ يسرا اللوزي.. والأخيرة: ترد بشياكة
فوجئت الفنانة يسرا اللوزي بتعليق صادم على حسابها فى موقع إنستجرام بعد نشر صورة حديثة من فتاة تقول لها :" عجزتي يا يسرا" ولكنها حرصت على الرد عليه بدون إحراجها وكتبت لها: "ده شيء طبيعي وبديهي وبيحصل لكل البشر" .

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