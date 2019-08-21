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فن

عجزتي.. تعليق صادم من فتاة لـ يسرا اللوزي.. والأخيرة: ترد بشياكة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:08 م
صدى البلد
نورا نبيل
فوجئت الفنانة يسرا اللوزي بتعليق صادم على حسابها فى موقع إنستجرام بعد نشر صورة حديثة من فتاة تقول لها :" عجزتي يا يسرا" ولكنها حرصت على الرد عليه بدون إحراجها وكتبت لها: "ده شيء طبيعي وبديهي وبيحصل لكل البشر" .

كانت الفنانة يسرا اللوزي خضعت لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدي المجلات الفنية، وأطلت الفنانة الشابة في زي عروس ترتدي فستان الزفاف الأبيض.

وظهرت الفنانة يسرا اللوزي بإطلالة جذابة ونيولوك جديد أبهر متابعيها على إنستجرام.

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في مسلسل كلبش الجزء الثالث بطولة الفنان أمير كرارة وهشام سليم وأحمد عبد العزيز من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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