بعد تبنيها حالات حرجة.. ريهام حجاج تطالب متابعيها بعلاج المرضى غير القادرين

طالبت الفنانة ريهام حجاج متابعيها بمساعدة بعضهم بتبني بعض الحالات المرضية غير القادرة على العلاج وتقديم يد العون لغير القادرين من العرائس على تجهيز مستلزماتهن.ونشرت ريهام حجاج عبر "إنستجرام" قائلة: "خلينا نستخدم السوشيال ميديا استخدام إيجابي ونساعد بعض.. يا ريت كل واحد قادر يساعد يدخل يبص على التعليقات اللي على الصورة اللي قبل الأخيرة عندي على البروفايل ويختار حالة واحدة ولو بسيطة يساعدها على قد مقدرته طبعا (مش لازم علاج وعمليات حتى لو بعلبة دواء أو حاجة بسيطة تتحط في جهاز عروسة أو كرسي عجل لحالة شلل) بعد ما يتأكد من الحالة كويس وإنها محتاجة".ولقيت تدوينة ريهام حجاج ردودا إيجابية عبر صفحتها بـ"إنستجرام".يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج بطولة مسلسل "كارمن" الذي عرض برمضان الماضي بالاشتراك مع الفنان محمد الكيلاني وولاء الشريف ومحمد مهران وعمر الشناوي ومحمد مرزبان، ومن تأليف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت.