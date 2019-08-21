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فن

أعطت ظهرها للكاميرا.. إليسا تشعل إنستجرام بـ صورة جديدة بعد قرار الاعتزال

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:02 م
اليسا
اليسا
القسم الميدانى
نشرت الفنانة إليسا عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى صورة جديدة لها.

وعلقت إليسا على الصورة قائلة: "لندن فايبس"، ولم تفضل الظهور بوجهها، بل ظهرت فى الصورة بظهرها للكاميرا.

وتفاعل عدد كبير من متابعى إليسا مع الصورة معلقين:
كرمال اللى بيحبوكى لا تعتزلى
قلبى انتى.. يارب نسمع الأخبار الحلوة
بحبك اليسا
الاحساس الجميل

يذكر أن إليسا اعلنت اعتزال الغناء وإنهاء مسيرتها الفنية بمجرد صدور ألبومها الغنائي المقبل.

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أحضر لألبومي الجديد مع الكثير من الحب والشغف، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية. إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".
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London vibes

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