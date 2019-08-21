آخر أيامي الصيفية .. نجم مسرح مصر فى إطلالة جديدة ..شاهد

نشر الفنان محمد عبد الرجمن نجم مسرح مصر صورة جديده له عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "وعلق محمد عبد الرحمن على الصورة " قائلا " اخر ايامى الصيفية ".وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:كفاية لحد كده -- منور يا نجم -- ربنا يسعدكيذكر ان حدث اعمل الفنان محمد عبد الرحمن فيلم "سبع البرمبه" و يتضمن نخبه من النجوم الا وهم الفنان رامز جلال ‘ بيومي فؤاد ‘ محمد ثروت ‘ جميلة عوض ‘ مها أبو عوف ‘ نور قدري وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.