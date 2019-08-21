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فن

آخر أيامي الصيفية .. نجم مسرح مصر فى إطلالة جديدة ..شاهد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:32 م
محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن
القسم الميدانى
نشر الفنان محمد عبد الرجمن نجم مسرح مصر صورة جديده له عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "

وعلق محمد عبد الرحمن على الصورة " قائلا " اخر ايامى الصيفية ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:

كفاية لحد كده -- منور يا نجم -- ربنا يسعدك


يذكر ان حدث اعمل الفنان محمد عبد الرحمن فيلم "سبع البرمبه" و يتضمن نخبه من النجوم الا وهم الفنان رامز جلال ‘ بيومي فؤاد ‘ محمد ثروت ‘ جميلة عوض ‘ مها أبو عوف ‘ نور قدري وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.

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