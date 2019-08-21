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رياضة

أحمد سالم يفوز ببرونزية 200 متر فراشة في دورة الألعاب الإفريقية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:38 م
أحمد سالم
أحمد سالم
عمرو الحلوانى
نجح السباح المصري أحمد سالم في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث بسباق ٢٠٠ متر فراشة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وجاء السباح المصري في المركز الثالث بالسباق بزمن قدرة دقيقتين و٣ ثواني و٧٩ جزء من الثانية، وجاء زميله خالد مراد في الكركز الرابع بنفس السباق.

وتقام منافسات السباحة بالدورة الإفريقية في مدينة كازبلانا عاصمة المغرب.

بذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر ل16 ميدالية من بينهم 6 ذهبيات و4 فضيات و 6 برونزيات.

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