سعفان الصغير يكشف موقف باهر المحمدي من الانتقال للأهلي والزمالك

قال سعفان الصغير ، مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي ، إن باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لديه قدرات فنية وبدنية على أعلي مستوي .



وأضاف خلال لقائه بفضائية " تايم اسبورت "، أن باهر المحمدي رفض فكرة الانتقال للأهلي والزمالك ، خلال الفترات الماضية من أجل الاحتراف بالخارج .



وتابع مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي:" باهر المحمدي قائد للإسماعيلي وكان يجب الإبقاء داخل الفريق " ، مشيرا إلى ترحيب نادي الاسماعيلي بتلبية رغبة اللاعب في حالة توافر عروض خارجية مناسبة له .

