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رياضة

سعفان الصغير يكشف موقف باهر المحمدي من الانتقال للأهلي والزمالك

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:47 م
سعفان الصغير
سعفان الصغير
حسام الحارتي
قال سعفان الصغير ، مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي ، إن باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لديه قدرات فنية وبدنية على أعلي مستوي .

وأضاف خلال لقائه بفضائية " تايم اسبورت "، أن باهر المحمدي رفض فكرة الانتقال للأهلي والزمالك ، خلال الفترات الماضية من أجل الاحتراف بالخارج .

وتابع مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي:" باهر المحمدي قائد للإسماعيلي وكان يجب الإبقاء داخل الفريق " ، مشيرا إلى ترحيب نادي الاسماعيلي بتلبية رغبة اللاعب في حالة توافر عروض خارجية مناسبة له .

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